SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Goiás nesta quarta-feira (28), às 21h45, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne duas equipes que já estiveram ameaçadas pela zona de rebaixamento, mas que vivem boa fase no momento.

O Botafogo teve momentos recentes de crise, mas conquistou sete dos últimos nove pontos disputados e se recuperou na tabela de classificação. Com 34 pontos, o time carioca ocupa o 11º lugar e ganhará duas posições em caso de vitória em Goiânia. Em seu último compromisso, o Glorioso bateu o Coritiba em casa por 2 a 0.

Para o duelo como visitante, o técnico Luís Castro pode ter o retorno do lateral direito Rafael. Ele está recuperado de uma fratura na face e disputa a posição com Saravia. Os desfalques alvinegros são os meio-campistas Lucas Fernandes, entregue ao departamento médico, e Eduardo, suspenso.

O Botafogo terá o seguinte time para encarar o Goiás: Lucas Perri; Rafael (Saravia), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Piazon (Gustavo Sauer); Junior Santos e Jeffinho; Tiquinho Soares.

O Goiás, por sua vez, tem uma das melhores campanhas do segundo turno, com quatro vitórias, três empates e uma derrota. O time dirigido por Jair Ventura está invicto há seis rodadas e vem de resultados importantes: empate com Bragantino (fora) e Flamengo (casa) e vitória sobre Santos, Atlético-GO e Atlético-MG.

Para encarar o Botafogo, porém, o Goiás tem um desfalque importante no setor ofensivo. O centroavante Pedro Raul, artilheiro da competição com 15 gols, está suspenso.

O Goiás contará com a seguinte escalação: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Danilo Barcelos; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Renato Júnior, Nicolas e Dadá Belmonte.

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira (28)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Transmissão: Globo e Premiere