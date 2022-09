SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O lançamento oficial do Fifa 2023 acontece só na sexta-feira, dia 30, mas quem adquiriu a edição Ultimate -a versão mais cara do game- ou é assinante do serviço EA Play já pôde conferir algumas novidades do jogo. Um exemplo são as homenagens feitas ao influencer Luva de Pedreiro e a Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Receba!

Ontem mesmo (27), o influencer baiano Iran Ferreira já havia movimentado as redes sociais com postagens enigmáticas sobre uma possível participação na nova edição, que será a última com o nome da EA Sports ?a partir do ano que vem, o jogo passará a se chamar EA Sports FC.

Luva de Pedreiro aparece no jogo como título de uma conquista. E será que você tem alguma ideia do nome dela? Receba! Para desbloqueá-la, você precisa fazer um gol com o super chute, novo comando do jogo executado através dos botões LB + RB + Quadrado.

A homenagem a Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, também foi feita através de uma conquista, chamada "Cabeça fria, coração quente" -que inclusive é o nome do livro do treinador. Para ativá-la, o jogador precisa montar um elenco com entrosamento perfeito de 33 pontos.

LUVA DE VOLTA

Na última segunda-feira (26), Luva de Pedreiro retornou às redes sociais depois de anunciar que faria uma pausa na carreira. Mantendo a sua tradição, Iran publicou um vídeo com um golaço que marcou no campinho de terra, com a clássica legenda 'Receba!'.