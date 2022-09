SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba venceu o Ceará na noite desta quarta-feira (28) por 1 a 0, e aumentou a distância para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com gol de Fabrício Daniel, o time paranaense chegou a 31 pontos e foi ao 15º lugar, enquanto o rival alvinegro ficou em 16º, com 31.

O primeiro tempo começou equilibrado, com os dois times arriscando. O primeiro a criar uma chance foi Vina, para o Ceará, aos seis minutos, em jogada que morreu no goleiro Gabriel Vasconcelos. Dois minutos depois, foi a vez de Bruno Gomes, que levou perigo ao gol alvinegro, mas não marcou o tento.

Aos 20 minutos, o zagueiro do Ceará Messias precisou ser retirado de campo, sentindo dores após divida. Aos 21, nova paralisação -dessa vez, por conta de um cachorro que invadiu o campo. Alef Manga, do Coritiba, conseguiu segurar o invasor, e a bola voltou a rolar aos 22.

O time paranaense abriu o placar aos 29 minutos, em jogada que começou com avanço de Natanael, cruzando a área. Alef Manga tocou a bola para trás, e Fabrício Daniel bateu livre, furando a defesa cearense.

Na segunda etapa, o Coritiba buscou aumentar a vantagem em jogada de Boschilia, que chutou para fora. O Ceará respondeu levando perigo à defesa do Coritiba com Mendoza, que arriscou com passe de Jô, mas Gabriel impediu o tento, e a arbitragem apontou impedimento na jogada.

O time alvinegro conseguiu igualar o placar aos 30, com gol de Marcos Victor, em cobrança de falta. No entanto, o VAR deu impedimento, anulando a pontuação e selando a vitória do Coritiba.

Agora, o time paranaense volta a campo na próxima quinta-feira (6), no Allianz Parque, em São Paulo, contra o Palmeiras. Já os comandados por Lucho González entram em campo neste sábado (1º), contra o América-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

CORITIBA

Gabriel Vasconcelos; Natanael, Guillermo, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Robinho (Boschilia); Warley (José Hugo), Fabrício Daniel (Bernardo) e Alef Manga (Léo Gamalho). T.: Guto Ferreira

Ceará - técnico: Lucho

João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Lucas Ribeiro e Victor Luís; Richardson (Castilho), Richard, Vina; Lima (Erick), Mendoza (Iury Castilho) e Jô (Vázques). T.: Lucho González

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Marcos Victor, Victor Luis, Richardson, Vina (CEA); Fabrício, Luciano Castán (COR)

Gol; Fabrício Daniel (COR), aos 29'/1ºT