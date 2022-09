SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Portaluppi deu uma bronca nos jogadores do Grêmio após a derrota contra o Novorizontino. Ainda nos vestiários do estádio Jorge de Biasi, cobrou empenho dos atletas e ameaçou mexer no time. No dia 20 de setembro, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Sport, ele notou mudança de comportamento dos jogadores e disse que a diferença poderia ter sido até maior.

É com ânimo renovado que o time tricolor gaúcho viaja até São Luís (MA) para enfrentar o Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira (29), no Castelão, às 19h (de Brasília). A partida é válida pela 32ª rodada da Série B.

O Grêmio ocupa a vice-liderança com 53 pontos, um a mais do que o Bahia e cinco a mais do que o Vasco, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O elenco gremista aposta na vitória para aumentar a vantagem no G4 e garantir o acesso, prioridade de Portaluppi.

"O que eu falei depois do jogo contra o Novorizontino foi isso. Hoje [20] tivemos outra atitude, competimos, e jogamos no segundo tempo. Série B é isso, falei que não iríamos dar espetáculo, iríamos sofrer, mas voltaríamos para a Série A", afirmou o técnico após a vitória contra o rival de Novo Horizonte.

Apesar da confiança reforçada, o Grêmio chega à terceira rodada com obstáculos na escalação. Edílson, Bruno Alves, Diego Barbosa e Lucas Leiva cumprem suspensão, enquanto Villasanti finaliza compromisso com a seleção do Paraguai na Espanha. Portaluppi também confirmou que Geromel e Diego Souza serão preservados.

Por outro lado, o time tricolor será reforçado por Nicolas, Thaciano e Kanneman, que se recuperavam de lesões.

Uma possível escalação inicial do Grêmio tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã, Kannemann e Nicolas; Thiago Santos, Bitello e Lucas Silva (Thaciano); Guilherme, Biel e Elkeson.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, vem de vitória por 3 a 1 contra o Náutico, e busca defender o bom momento para se aproximar da zona de acesso.

O técnico Leo Condé deve ter todo o time disponível para o confronto desta sexta, contando com o reforço de Mateusinho, que volta de suspensão na última rodada.

Assim, uma possível formação inicial do Sampaio Corrêa tem: Luiz Daniel; Mateusinho, Alan Godói, Paulo Sérgio e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Pimentinha, Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta sexta-feira (30)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Transmissão: Premiere