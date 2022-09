CÓRDOBA, ARGENTINA (UOL-FOLHAPRESS) - Em seu primeiro treino na Argentina visando a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle, o São Paulo pôde sentir de novo o calor da sua torcida. Apesar de poucos, os torcedores que foram ao estádio La Boutique, do Talleres, fizeram barulho na chegada da delegação ao acanhado estádio, que fica em um bairro residencial de Córdoba.

A imprensa pôde acompanhar apenas 15 minutos da atividade. Durante este período, o elenco foi dividido em grupos que fizeram treinos de posse de bola, movimentação e troca de passes.

Todos os jogadores do clube inscritos na competição viajaram para Córdoba.

Assim, Nikão, Arboleda e Moreira, que não estarão relacionados para a final, fizeram trabalhos de recuperação à parte.

Antes da decisão contra o Independiente del Valle, no próximo sábado, o São Paulo terá apenas mais um treinamento, na tarde de sexta-feira, de novo no campo do Talleres.

Depois da sessão de treinos, o elenco vai para o estádio Mário Kempes, onde fará o reconhecimento do gramado.

VISITA ILUSTRE

Julio Buffarini, que jogou pelo São Paulo entre 2016 e 2017, esteve no treino do São Paulo. Atualmente jogando no Talleres, ele apareceu para rever alguns amigos, incluindo aí os amigos argentinos Calleri, Bustos e Galoppo. Na noite de quarta-feira, Buffarini inclusive marcou o gol da classificação do Talleres nos pênaltis sobre o Independiente, em partida pelas quartas de final da Copa Argentina.

O São Paulo enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, no sábado, 1º de outubro, às 17h (de Brasília), em Córdoba, na Argentina. O Tricolor vai em busca de seu segundo título na competição, já que foi campeão em 2012.