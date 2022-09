SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos fechou um contrato com Pelé. O Rei receberá salário para ocupar o cargo simbólico de "assessor especial da presidência". O Comitê de Gestão do time aprovou esse projeto por unanimidade em agosto, como foi informado no portal da transparência do clube.

Numa homenagem ao maior jogador de sua história, o Peixe coloca Pelé na sua folha salarial, mesmo que, por problemas de saúde, o Rei não possa frequentar treinamentos e jogos do clube. Ele mantém contato frequente com o presidente Andres Rueda por telefone e chamadas de vídeo.

Esse é mais um passo para no objetivo de Rueda de aproximar Pelé da gestão. Com diretorias anteriores, o ídolo esteve ausente e evitou até publicações nas redes sociais.

Nos últimos meses, o Santos tentou ser detentor da imagem de Pelé para explorar a marca do rei em produtos, eventos e ações de marketing. O Peixe, porém, não se acertou com a empresa Sport 10.

Pelé está com 81 anos e se recupera de tumor no cólon. O Rei faz tratamento desde 2021 com sessões de quimioterapia.