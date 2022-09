PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional não conquistou o resultado que queria. Na quarta-feira (28), empatou por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, em casa, e viu o Palmeiras abrir dez pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. De quebra, terminou a rodada sem a vice-liderança, tomada pelo Fluminense. Mas o que parece um cenário nefasto aos vermelhos do Beira-Rio, tem seus pontos positivos e deixa até motivos para comemorar.

O próximo compromisso do elenco colorado é contra o Santos, neste sábado (1º), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada da competição.

A verdade é que o Inter está acima do esperado. Para ter certeza disso basta analisar as metas estabelecidas pelo clube em seu planejamento para 2022. Depois de ver frustrados os objetivos na Copa do Brasil ?em que planejava chegar ao menos às quartas de final e caiu na primeira fase? e na Sul Americana ?competição da qual tinha estipulado objetivo de ser semifinalista e foi eliminado nas quartas? a equipe gaúcha está acima da expectativa no Brasileiro.

Em suas metas, o Internacional definiu que seu objetivo era estar até o sexto lugar na classificação ao fim da disputa, garantindo vaga na próxima Libertadores. O terceiro lugar lhe dá margem segura dentro da meta. Hoje são seis pontos de distância para o sexto.

Ainda que não tenha vencido, o Inter manteve uma invencibilidade que dura sete partidas no Campeonato Brasileiro, oito considerando a Sul-Americana. São cinco vitórias e dois empates no recorte do campeonato nacional. Com 19 pontos conquistados no returno, a equipe de Mano Menezes segue com um dos melhores rendimentos entre os 20 participantes do torneio.

Além disso, o Internacional ostenta um ótimo rendimento recente como mandante. O time gaúcho não perde no Beira-Rio desde o duelo com o Botafogo, em junho, sua única derrota como mandante no Brasileiro. Desde então foram seis vitórias e dois empates sob olhar atento da torcida, considerando apenas a competição nacional.

Em campo, se o ataque não conseguiu furar o forte bloqueio do Red Bul Bragantino, a defesa foi bem de novo. Gabriel Mercado e Vitão se mostraram sólidos novamente. No returno todo, o time gaúcho sofreu apenas seis gols, sendo três nos últimos sete jogos. Em casa, o Inter não sofre um gol no Brasileirão desde o jogo contra o São Paulo, no dia 20 de julho. Ou seja, há mais de dois meses.

Por fim, o elenco colorado teve duas boas notícias em campo contra o Massa Bruta. Igor Gomes foi firme atuando como lateral-direito em sua estreia e recebeu elogios de Mano Menezes. "Não tivemos um jogador importante [Bustos, suspenso], mas tivemos a boa estreia do Igor. Que é um zagueiro e perdemos um movimento importante que tínhamos pelo lado, sabíamos que ele ficaria mais na defesa. Contamos com ele logo no jogo em que não pudemos usar o Weverton, que pertence ao Bragantino. São coisas do futebol", disse o treinador. Ele deve começar a partida contra o Santos como opção segura no banco, enquanto Bustos figura entre os 11 iniciais.

Além disso, Keiller voltou a substituir Daniel ?que se recupera de um trauma no olho? com sucesso. O goleiro fez boas defesas no segundo tempo, evitou gols do adversário, e abriu disputa pelo primeiro posto na escalação da equipe. Neste sábado, ele deve seguir nas redes.

Outra novidade para a partida é o volante Johnny, que volta de compromisso com a seleção dos Estados Unidos e deve entrar como titular.

Por outro lado, Gabriel Mercado recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Assim, uma possível escalação inicial do Inter tem: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

O Santos, por sua vez, poderá contar com o retorno de Camacho, que se recuperou de entorse no tornozelo. Por outro lado, Madson fraturou a mão direita em treino na quinta-feira (29), e se tornou desfalque, enquanto Maicon, com lesão na coxa direita, segue em recuperação. Felipe Jonatan recebeu o terceiro cartão amarelo, e também desfalca o elenco.

Portanto, uma possível escalação inicial do técnico Orlando Ribeiro tem: João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez e Luan; Soteldo e Marcos Leonardo.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 15h (de Brasília) deste sábado (1º)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere