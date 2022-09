RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Está certo que o Flamengo conseguiu a classificação para duas grandes finais: Copa do Brasil e Libertadores. No entanto, com a derrota por 3 a 2 para o Fortaleza na quarta-feira (28), o time rubro-negro chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro, viu o sonho do título nacional se tornar ainda mais distante e agora liga o alerta para uma possível queda de rendimento justamente à beira do mês onde terá as importantes decisões pela frente.

Neste sábado (1º) o Flamengo volta a campo para receber o Red Bull Bragantino no Maracanã, no Rio de Janeiro, (RJ) pelo Campeonato Brasileiro. Nesta partida, Dorival Júnior deverá contar com o retorno dos "selecionáveis" e dos suspensos, o que aumenta a confiança na busca por um revés.

Imediatamente após o novo resultado adverso, jogadores e a comissão técnica do clube rubro-negro trataram de evitar externar qualquer tipo de abatimento e preocupação, procurando considerar fatores peculiares para a derrota, como o grande número de desfalques e as falhas específicas na partida.

Na quarta-feira, por exemplo, o técnico Dorival Júnior contou com oito desfalques pontuais, além de Bruno Henrique e Rodrigo Caio, que já estão lesionados há meses. Foram seis que estavam servindo suas seleções nas datas Fifa: Pedro e Everton Ribeiro (Brasil); Arrascaeta e Varela (Uruguai); Vidal e Erick Pulgar (Chile). E dois que cumpriam suspensão: Marinho e Everton Cebolinha. Com exceção de Pulgar, que trata entorse no tornozelo esquerdo, todos devem estar à disposição neste sábado.

Por outro lado, entre os que jogaram contra o Fortaleza, João Gomes e Léo Pereira receberam o terceiro cartão amarelo, e são desfalques confirmados. Dorival também deve poupar Filipe Luís e David Luiz.

"Não há motivos para falarmos que o torcedor está apreensivo. Tomamos uma virada por jogadas pontuais. Não foi um desleixo coletivo. O torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Estamos preparados para toda e qualquer situação. Não ficaremos devendo ao nosso torcedor. Essa equipe com certeza vai entregar coisas muito boas até o final do ano", tratou de colocar panos quentes o técnico Dorival Júnior.

Um dos mais experientes do elenco, o meia Diego Ribas ? já na saída de campo ? adotou o discurso de "manter a cabeça erguida".

"A equipe se desorganizou um pouco no fim do jogo, mas temos de seguir, tem muita coisa pela frente. É fundamental manter a cabeça erguida e a confiança no trabalho", disse ao SporTv.

Em relação às decisões, as finais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, acontecerão nos dias 12 e 19 de outubro na Neo Química Arena (SP) e no Maracanã (RJ), respectivamente. Já a final da Libertadores, diante do Athletico-PR, será no dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador.

Antes de encontrar o rival alvinegro paulista, porém, o Flamengo ainda tem três compromissos pelo Brasileiro: Red Bull Bragantino, Internacional, na quarta (5) e, Cuiabá, no próximo sábado (8). O time rubro-negro também enfrenta o Atlético-MG no dia 15, antes de reencontrar o Corinthians na partida de volta.

Para a partida deste sábado, uma possível formação inicial do Flamengo tem: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabriel e Pedro.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, deve seguir desfalcado por Alerrandro, Gabriel Novaes, Bruninho e Jan Hurtado, todos no departamento médico. Portanto, o técnico Maurício Barbieri deve ir a campo com uma formação semelhante à que empatou sem gols com o Internacional na última rodada. Uma possível escalação inicial do clube de Bragança Paulista tem: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Helinho e Carlos Eduardo (Sorriso).

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste sábado (1º)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Transmissão: Premiere