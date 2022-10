O Flamengo recebe o Bragantino na noite deste sábado (1º) no Maracanã, em busca dos três pontos para retornar à zona de classificação (G4) do Campeonato Brasileiro. Já o Massa Bruta, 13º colocado, quer interromper uma sequência de oito jogos sem vitórias. O duelo da 29ª rodada da Série A, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional , com narração de André Luiz Mendes, comentários Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.

Neste sábado tem Flamengo em campo no Maraca! Garanta seu ingresso para a partida contra o Bragantino:



????? https://t.co/Q94rMuhro2 pic.twitter.com/q4SHQZy1kf — Flamengo (@Flamengo) September 30, 2022

Após um mês sem vencer no Brasileirão, o Flamengo quer não só retomar o caminho da vitória no campeonato, como quebrar um jejum de 26 anos sem ganhar do Massa Bruta. A boa notícia é o retorno Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro - cedidos às suas seleções nacionais - que voltaram a treinar com o time na última quinta-feira (29). O técnico Dorival Júnior poderá escalar os três jogadores ao lado de Gabigol no ataque. Vidal, que estava na seleção chilena, deve estar entre os titulares.

Notícias relacionadas:

Após um mês sem vencer no Brasileirão, o Flamengo quer não só retomar o caminho da vitória no campeonato, como quebrar um jejum de 26 anos sem ganhar do Massa Bruta. A boa notícia é o retorno Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro - cedidos às suas seleções nacionais - que voltaram a treinar com o time na última quinta-feira (29). O técnico Dorival Júnior poderá escalar os três jogadores ao lado de Gabigol no ataque. Vidal, que estava na seleção chilena, deve estar entre os titulares.

Com a vitória de 1x0 no primeiro turno, o Red Bull Bragantino reencontra o Flamengo com boas recordações no Brasileirão!



????? "Precisamos continuar confiantes e entrar ligados para repetir isso”, disse Luan Cândido, autor do gol da partida!



????: Ari Ferreira pic.twitter.com/PQnJjOuc2c — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) September 30, 2022

Pelo lado paulista, o Bragantino não vence no Brasileirao há oito partidas. Entretanto, a equipe de Maurício Barbieri tem a seu favor um bom retrospecto contra o Flamengo e tentará assim espantar a má fase: desde que voltou à Série A em 2020 foram cinco jogos, com duas vitórias do Bragantino e três empates.

No primeiro turno, o Massa Bruta levou a melhor sobre o time carioca por 1 a 0, no jogo que marcou a demissão do técnico rubro-negro Paulo Sousa. O detalhe é que o Braga vivia um jejum de vitórias parecido: na ocasião eram nove jogos sem vencer. Esse foi o maior jejum vivido pelo Massa Brutta nesta temporada.

Para o jogo desta noite, o time da cidade de Bragança Paulista tem quatro desfalques: Alerrandro, Bruninho, Gabriel Novaes e Jan Hurtado, que nem sequer viajaram para o Rio de Janeiro. Das ausências em campo, a de Alerrandro deve ser a mais sentida, já que é o artilheiro do Braga na temporada (ao lado de Luan Cândido) e principal referência no ataque. A provável escalação do Bragantino deve ser: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Helinho e Carlos Eduardo.

* Colaboração dos estagiários Luiz Eduardo Silva e Pedro Dabés, sob supervisão de Verônica Dalcanal

Tags:

Bragantino | campeonato brasileiro | Esportes | flamengo | futebol | G4 | jejum | Maracanã