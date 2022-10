SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Avaí enfrenta o Atlético-GO neste sábado (1º), às 19h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo envolve dois times que estão na luta contra o rebaixamento para a Série B.

Com 28 pontos, o Avaí ocupa a 18ª colocação. O time dirigido por Lisca foi goleado pelo São Paulo em seu último compromisso e busca recuperação para deixar a zona da degola. Para isso, além de ganhar, tem de torcer por tropeços de Ceará e Cuiabá.

Para essa partida, Lisca não poderá contar com o meio-campista Bruno Silva, suspenso. Em compensação, terá o retorno do goleiro Vladimir, recuperado de lesão e do volante Raniele, que cumpriu suspensão automática.

O Avaí deve ter o seguinte time para o confronto: Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Diego Matos; Mateus Sarará, Raniele e Natanael; Muriqui, Bissoli e Pottker.

O Atlético-GO está afundado na zona da degola. Com 22 pontos, a equipe de Eduardo Baptista ocupa a 19ª colocação. O Dragão perdeu seus últimos cinco jogos e já não vence há sete rodadas.

Na rodada passada, porém, o Atlético-GO deu trabalho ao Corinthians e só foi derrotado por 2 a 1 com um gol nos minutos finais. Por isso, a escalação do time deve ser repetida: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (1º)

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere