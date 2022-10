PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Sampaio Corrêa venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta sexta-feira (30), no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gabriel Poveda e Rafael Vila marcaram os gols dos donos da casa. Elkeson fez o gol dos visitantes. O resultado acabou com a chance de título dos gaúchos.

A vitória do Bolívia Querida fez a equipe chegar aos 45 pontos e ficar apenas quatro atrás do Vasco, quarto colocado e último na linha de acesso. O time gaúcho parou com 53 pontos, chega no máximo a 71 pontos até o fim da segunda divisão, mas não pode passar o líder Cruzeiro, que já tem 71, graças ao número de vitórias.

O Sampaio Corrêa joga na próxima segunda-feira (3), contra a Ponte Preta, em casa. Já o Grêmio terá pela frente o CSA, terça-feira (4), na Arena.

O Sampaio Corrêa saiu na frente, mas o Grêmio tinha empatado logo em seguida. Porém, o árbitro Rafael Traci anulou o gol de Elkeson com auxílio do VAR. No lance, o atacante gremista acertou com o braço o rosto de Pará, lateral esquerdo do time do Maranhão, que teve um corte no rosto e precisou ser substituído. Além disso, a bola ainda bateu no braço do atacante da equipe do Sul.

O JOGO DO SAMPAIO

O Sampaio Corrêa pautou suas ações por uma defesa firme, com vários jogadores na frente da área. Uma vez com a bola, a tática era lançar para os atacantes que jogam pelos lados ou meio-campistas ofensivos procurarem espaços às costas da zaga gremista. Deu certo logo no primeiro tempo, quando um lançamento do goleiro Luiz Daniel encontrou Rafael Vila completamente livre para correr até a meta de Brenno e colocar na rede. No segundo tempo, o Bolívia Querida repetiu expediente e ampliou a vantagem.

O JOGO DO GRÊMIO

O Grêmio teve posse de bola, mas não encontrou os caminhos que levassem ao gol muitas vezes. Com vários jogadores buscando posicionamentos centrais, o time gaúcho acumulava atletas em espaços semelhantes do campo e não conseguia penetrar na defesa adversária. Na ânsia de atacar, adiantou sua equipe ao máximo e sofreu com contra-ataques. Os comandados de Renato Gaúcho ainda repetiram erros de passe e tiveram seus melhores momentos em cruzamentos para área.

SAMPAIO CORRÊA

Luiz Daniel; Mateusinho (Mauricio), Joécio, Allan e Pará (Lucas Hipólito); Ferreira (Eloir), André Luiz e Rafael Vila (Lucas Araújo); Pimentinha, Ygor Catatau e Gabriel Poveda (Rafael Costa). T.: Léo Condé

GRÊMIO

Brenno; Rodrigo Ferreira (Leonardo), Natã, Kannemann e Nicolas; Thiago Santos, Lucas Silva (Jonatha Robert) (Pedro Lucas) e Bitello; Biel, Guilherme (Thaciano) e Elkeson. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Juiz: Rafael Traci (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: André Luiz (Sampaio Corrêa); Guilherme, Biel, Kannemann (Grêmio)

Gols: Rafael Vila, aos 14min do primeiro tempo, e Gabriel Poveda, aos 12min do segundo tempo (Sampaio Corrêa); Elkeson, aos 36min do segundo tempo (Grêmio)