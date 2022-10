BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Foi do sofá, longe do gramado, que o Cruzeiro se tornou campeão brasileiro da Série B de 2022. Na última quarta-feira (28), a equipe celeste bateu a Ponte Preta, por 4 a 1, e precisou aguardar os jogos de Grêmio e Bahia para soltar o grito de campeão. Para levantar a taça nesta sexta-feira (30), no complemento da 32ª rodada, os comandados de Paulo Pezzolano precisavam contar com as derrotas de Grêmio e Bahia. A fase do Cruzeiro é tão boa que a combinação dupla de resultados, apesar de improvável, aconteceu.

Os gaúchos foram derrotados pelo Sampaio Corrêa, por 2 a 1, na partida que começou às 19h, no Castelão, no Maranhão. Às 21h30, os baianos entraram em campo com a missão de tentar adiar a festa celeste, mas falharam na Arena Condá, diante da Chapecoense, que venceu o jogo por 3 a 1, de virada.

Com isso, o Cruzeiro se tornou campeão com 71 pontos, 21 vitórias, oito empates e apenas três derrotas, e bateu o recorde do Corinthians, de 2008, ao conquistar o título com o maior número de rodadas de antecedência. Na ocasião, a equipe paulista se sagrou campeã na 34ª rodada - melhor desempenho desde que a competição passou a ser disputada no atual formato em 2006.

Pelas redes sociais, os torcedores celestes e os jogadores acompanharam os jogos com emoção. Assim que a Chape virou a partida, diversos atletas começaram a se manifestar nas redes sociais. Vale lembrar que ontem (29), o clube promoveu uma festa para os torcedores na praça 7, no centro de Belo Horizonte, com a presença dos atletas e comissão técnica, em comemoração pelo acesso conquistado diante do Vasco na semana passada.

De volta à Série A após três anos como campeão depois de uma campanha irretocável, o Cruzeiro tem pela frente a missão de tentar montar uma equipe competitiva sem cometer extravagâncias financeiras, uma vez que o clube segue em situação delicada em relação ao endividamento de gestões anteriores. Após o acesso, Ronaldo Nazário prometeu um time competitivo para o retorno à elite dentro da realidade das finanças.

"O Cruzeiro, com a história que tem, com o tamanho que tem, com a torcida que tem, vai ter um time competitivo no ano que vem. O ano que vem será importantíssimo. Nós temos que ficar na Série A para melhorar as nossas finanças. Vai ser nosso objetivo. Com certeza vamos montar um time competitivo para o ano que vem", disse.