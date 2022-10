SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filho do técnico Diego Simeone, Giovanni Simeone se tornou o "amuleto" do Napoli na Liga dos Campeões. Em sua primeira temporada pelo ex-time de Maradona, o atacante argentino já marcou dois gols em dois jogos pela Liga. Detalhe: sempre saindo do banco.

O último deles foi na goleada história do Napoli por 6 a 1 sobre o Ajax, nesta terça-feira (4), pela terceira rodada da fase de grupos, na Johan Cruijff Arena, na Holanda. Antes, ele já havia marcado na vitória por 4 a 1 sobre o Liverpool, na primeira rodada, na Itália. Na vitória fora de casa por 3 a 0 contra o Rangers, ele não entrou em campo.

Simeone é uma das sensações do Napoli na atual temporada. Em três rodadas da Liga dos Campeões, o time italiano venceu seus três jogos, tem 100% de aproveitamento e lidera o grupo A com nove pontos. O Liverpool vem atrás com seis.

Além dos dois gols na Liga dos Campeões, o que faz de Giovanni o reserva mais artilheiro da competição até aqui (confira abaixo), o filho de Simeone também tem um gol saindo do banco em cinco jogos no Campeonato Italiano, que o Napoli lidera com 20 pontos após 8 rodadas.

Aos 27 anos, Giovanni foi formado nas categorias de base do River Plate, clube onde Diego Simeone é ídolo, e fez carreira no futebol italiano. Antes de assinar com o Napoli, ele passou por Hellas Verona, Cagliari, Fiorentina e Genova.