SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR marcou no final e arrancou um empate por 1 a 1 com o Fortaleza, nesta quarta-feira (5), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time da casa quase abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, com Nico Hernández, mas a arbitragem anulou o gol após checagem do VAR, que viu a bola sair pela linha de fundo.

Pouco depois, aos 15 minutos, o Fortaleza conseguiu o primeiro ponto com Thiago Galhardo.

O Athletico-PR voltou mais ofensivo na segunda etapa, mas teve dificuldades para passar pela defesa do rival cearense. Pablo conseguiu oempate nos acréscimos, aos 46 minutos, com cruzamento de Vítor Bueno.

Com o resultado, o time paranaense segue na sexta posição, com 48 pontos, enquanto o Fortaleza continua em nono, com 45.

Os comandados de Juan Pablo Vojvoda voltam a campo no domingo (9), quando recebem o Avaí na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No mesmo dia, o Athletico-PR vai até São Paulo enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena.

ATHLETICO-PR

Bento; Orejuela (Khellven), Thiago Heleno, Nico Hernández e Pedrinho; Erick (Christian), Fernandinho e David Terans (Vitor Bueno); Canobbio (Rômulo), Vitinho (Cuello) e Pablo. Técnico: Felipão

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto (Ceballos), Titi, Brítez; Sasha, Caio Alexandre, Crispim (Hércules); Romarinho (Zé Welison), Galhardo (Robson) e Pedro Rocha (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Arena da Baixada, Curitiba-PR

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

Cartões amarelos: Thiago Heleno (ATH); Ceballos (FOR)

GOLS: Thiago Galhardo (FOR), aos 15'/1ºT; Pablo (ATH), aos 46'/2ºT.