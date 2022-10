BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Hulk e Nacho Fernández, para o clube mineiro, e Marcos Leandro para o time paulista.

Não seria nenhum absurdo se o Santos estivesse com ampla vantagem no marcador ao término do primeiro tempo. Poderia ser dois, três ou até quatro gols para equipe da casa, que foi muito superior ao Altético-MG. Mas como Marcos Leonardo não estava com uma boa pontaria, além da excelente atuação de Everson, o time praiano não conseguiu fazer nenhum gol. Já no segundo tempo, o Santos teve mais dificuldade para atacar e viu o adversário jogar melhor.

Aos 31 minutos do primeiro tempo o atacante Soteldo puxou contra-ataque e foi parado por falta de Jemerson, que foi amarelado pelo lance. Mas quem levou a pior foi o camisa 10 do Santos, que se queixou de dores na coxa direito e foi substituído por Lucas Braga.

De positivo, além das ótimas defesas de Everson, o Atlético-MG teve apenas o resultado. Apesar do triunfo na Vila Belmiro, o time mineiro não teve uma grande atuação. O Santos chegou com muita facilidade, especialmente na etapa inicial, enquanto João Paulo terminou o jogo sem fazer nenhuma defesa. Por sorte, a uma boa chance caiu nos pés de Hulk, que finalizou com maestria e marcou o gol que abriu ao placar.

O clube paulista buscou o empate aos 42 minutos, quando o árbitro marcou pênalti de Junior Alonso em dividida com Ângelo. Marcos Leonardo bateu rasteiro e enfim desencantou na partida.

No entanto, apenas dois minutos depois, Nathan empurrou Nacho Fernández pelas costas na saída de bola, o juiz marcou pênalti a favor do time mineiro e expulsou o lateral-direito santista -o lance causou bate-boca no campo, e o goleiro santista João Paulo e o volante atleticano Allan foram amarelados.

Aos 47, Nacho cobrou e mandou a bola para o fundo do gol, selando a vitória do Atlético-MG.

Com o resultado, o time mineiro segue na sétima posição, com 46 pontos, enquanto o Santos foi a 37, em 13º.

SANTOS

João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann (Ed Carlos) e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Luan (Lucas Barbosa) e Carlos Sánchez (Sandri); Ângelo (Bryan Angulo), Soteldo (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Otávio (Réver) e Zaracho (Alan Kardec); Ademir (Nacho Fernández), Pavón (Calebe) e Hulk (Sasha). Técnico: Cuca.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Michael Correia (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Lucas Braga e João Paulo (SAN); Jemerson, Ademir, Everson e Allan (ATL)

Cartão vermelho: Nathan (SAN)

Gols: Hulk (ATL), aos 26', Marcos Leonardo (SAN), aos 42, e Nacho Fernández (ATL), aos 47'/2ºT