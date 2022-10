SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão antecipado e com vaga na Série A assegurada, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Ituano nesta quarta-feira (5), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da igualdade, o clima na arquibancada cruzeirense foi de festa pelo acesso e o título antecipados.

O clube mineiro abriu o placar aos seis minutos com Edu, que recebeu de Lucas Oliveira e bateu para o canto do gol.

O Ituano igualou pouco depois, aos oito minutos, com Gabriel Barros, que dominou a bola dentro da área e empurrou para o fundo da rede.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Machado levou amarelo por falta em Bernardo e, em seguida, vermelho por reclamação, deixando o Cruzeiro com um a menos em campo. No entanto,não foi o suficiente para o clube paulista superar o rival, e a partida terminou em igualdade.

Com o resultado, o clube mineiro segue isolado na liderança, enquanto o Ituano desperdiçou uma chance de se aproximar do G4. Com 48 pontos, o time de Itu está em sétimo na tabela.

O próximo compromisso dos paulistas é no sábado (8), contra o Guarani, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Sport no domingo (9), na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

CRUZEIRO

Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Geovane (Eduardo Brock); Jajá (Juan Christian), Willian Oliveira, Filipe Machado e Matheus Bidu (Marquinhos Cipriano); Bruno Rodrigues (Wesley Gasolina), Luvannor (Rafa Silva) e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

ITUANO

Jefferson Paulino, Raí Ramos, Lucas Dias, Bernardo Schappo e Roberto; Rafael Pereira (Carlão), Kaio e Caíque (); Lucas Siqueira; Brenner (Aylon) e Gabriel Barros (Léo Ceará). Técnico: Carlos Pimentel

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Bruno Rodrigues e Machado (CRU); Caique (ITU)

Cartão vermelho: Machado (Cruzeiro)

Gols: Edu (CRU), aos 6', e Gabriel Barros (ITU), aos 8'/1ºT.