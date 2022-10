E.C. Villa Real - Águia juiz-forana enfrenta o Itabirito neste sábado (08) pelas quartas de final do Campeonato Mineiro

O Villa Real enfrenta o Itabirito em jogo válido pelas quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro neste sábado (08) às 15h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. A equipe do técnico Rafael Novaes foi a única que conseguiu vencer o Itabirito na primeira fase da competição. O único gol sofrido pela equipe do técnico Brancão foi marcado através dos pés do atacante Ramonzinho. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos o Itabirito tem a vantagem do empate e decide a vaga para a semifinal em casa.

O técnico Rafael Novaes falou sobre o jogo decisivo. "Nossa semana começou com foco na equipe do Itabirito. Estamos fazendo uma boa campanha, dentro do nosso planejamento de um ano atrás, nós sabíamos da dificuldade da competição e todas as equipes que enfrentamos tinham um nível competitivo muito alto. Agora nessa próxima fase não vai ser diferente. As dificuldades aumentaram, as equipes se reforçaram e a nossa vem ganhando casca, experiencia e vem sabendo jogar o campeonato. Os reforços estão dentro da nossa própria equipe que começou a competição. Temos atletas recuperados, saindo do DM, fazendo a transição e disponíveis para jogo. Então, dentro daquela proposta feita pelo presidente de um ano atrás de trabalhar somente com atletas de Juiz de fora e região está sendo mantida. Estamos cumprindo essa promessa não só para a população, mas também para o empresariado e esses atletas estão vestindo muito bem a camisa do Villa Real, representando muito bem as cores de Juiz de Fora. Esperamos fazer dois bons jogos. Sabemos que não temos a vantagem, que agora é deles, temos plena consciência do que vamos enfrentar e vamos pra cima, mas eles também estão conscientes que enfrentarão uma equipe que cresceu muito dentro do campeonato", finaliza.

Para a partida Novaes conta com o retorno do lateral esquerdo Eldinho. Um dos artilheiros da equipe na competição, com dois gols, e uma importante peça para o grupo, o jogador ficou suspenso da última partida contra o Nacional de Uberaba devido ao terceiro cartão amarelo. Sobre seu retorno ele comenta. "No último jogo tivemos algumas dificuldades por ter que trocar as posições por conta da minha ausência e nesse retorno vou me dedicar bastante para conseguirmos nossos objetivos na competição".

FOTO: E.C. Villa Real - Lateral Eldinho retorna após suspensão

Os ingressos para o jogo decisivo serão disponibilizados na bilheteria do Estádio com valores de $10,00 a inteira e $5,00 a meia. A abertura dos portões será a partir das 14h.