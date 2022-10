SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians suspendeu cerca de 400 pessoas do Fiel Torcedor, programa de sócios do clube, a fim de tentar evitar que ingressos para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo parem nas mãos de cambistas, problema recorrente não só no Timão, mas em diversos clubes brasileiros.

Em entrevista após o lançamento da terceira camisa para a temporada, na manhã desta quinta-feira (6), o presidente Duilio Monteiro Alves revelou que uma auditoria foi realizada e as contas suspeitas foram bloqueadas. Para ter novamente o acesso, os torcedores punidos têm de entrar em contato com o clube e apresentar provas de que não revenderam as entradas compradas de forma ilegal.

"A gente vem trabalhando muito nisso, sem divulgação, quietos, porque fomos fazendo uma auditoria em muitos perfis no Fiel Torcedor. Identificamos quase 400 que estão suspensos neste momento. A gente aguarda o resto da auditoria para que eles tenham o direito de defesa. Se ficar comprovado que os ingressos estão sendo revendidos, aí serão excluídos. Para esse jogo [final contra o Flamengo], os perfis já estão suspensos, vamos dizer assim, mas sem uma acusação, porque não temos provas suficientes. Depois de toda essa auditoria vai ser tudo entregue para a polícia. O Corinthians é contra e vai lutar até o fim, fazer todas as medidas necessárias para que o Fiel Torcedor encontre seus ingressos e ninguém leve vantagem", afirmou o presidente.

Questionado sobre como o Corinthians identificou os perfis considerados irregulares, Duilio não quis abrir totalmente o jogo, ma deu alguns exemplos de atividade suspeitas.

"Não quero passar muito detalhe. Há muito tempo vem se falando isso e temos ficado quieto para não atrapalhar as investigações. Mas têm perfis que têm dependentes, compram mais de um, cruzando informação de catraca, quem compra, quem não compra, quantos dependentes tem na conta. Esse tipo de coisa. A torcida pode ter certeza que vamos continuar para que isso não aconteça mais", explicou o mandatário.

Inúmeros sócios do Corinthians que dizem não ser cambistas e tiveram o acesso ao Fiel Torcedor bloqueado mesmo assim reclamaram da medida do clube na redes sociais. A atitude do time paulista ocorre no dia da abertura de vendas para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, marcada para a próxima quarta (12), na Neo Química Arena.