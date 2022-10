SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi confirmou que a Copa do Mundo do Qatar será a última da sua carreira. O atacante argentino, eleito sete vezes o melhor do planeta, chegará ao torneio com 35 anos.

"Seguramente, sim", disse, quando questionado sobe se o Mundial marcado para começar em novembro será sua despedida.

Ele deu a declaração para o programa de entrevistas "En primera persona" (em primeira pessoa, em espanhol), da ESPN Argentina. A declaração foi dada para o narrador e apresentador Sebastian Vignolo, um dos jornalistas com quem Messi tem melhor relação. Foi para quem o camisa 10 deu sua única entrevista durante o torneio da Rússia, há quatro anos.

Isso significa que esta será sua última chance de ser campeão do mundo. Será a quinta Copa de Messi, que chegou perto da conquista em 2014, quando a Argentina foi derrotada pela Alemanha no Maracanã.

A última experiência foi traumática. Com um elenco cheio de problemas e com boatos sobre problemas em sua vida pessoal, o atacante teve participação ruim e sua seleção caiu nas oitavas de final diante da França.

"Estou contando os dias para o Mundial. Existe um pouco de ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo. Queria que fosse agora e o nervosismo é como se já estivéssemos lá, sobre o que vai acontecer. É o último. Não vejo a hora que chegue e por outro lado, está o receio de querer que tudo corra bem", explicou.

A Argentina vai chegar ao Qatar em boa fase. A seleção está invicta há 35 jogos e conquistou a Copa América do ano passado, derrotando o Brasil na final no Maracanã. Foi o primeiro título pela equipe principal conquistado por Messi.

"Estamos em um bom momento pela forma como as coisas aconteceram. Temos um grupo muito bem armado, muito forte. Em um Mundial pode acontecer de tudo. Todas as partidas são dificílimas. Por isso o Mundial é tão difícil e especial, nem sempre os favoritos são os que terminam ganhando ou fazendo o caminho que se esperava", completou.

A Argentina está no grupo C, ao lado da Arábia Saudita (seu rival da estreia, em 22 de novembro), México (26 de novembro) e Polônia (30 de novembro).