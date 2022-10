SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma investigação do Chess.com, o maior site de xadrez do mundo, concluiu que o norte-americano Hans Niemann, 19, provavelmente trapaceou em mais de cem jogos online pelo menos até 2020.

O relatório de 72 páginas do site acrescenta um novo capítulo em uma polêmica que já dura um mês e envolve até acusações sobre uso de dispositivo anal para comunicar as melhores jogadas em partidas presenciais.

O caso veio à tona quando Magnus Carlsen, 31, perdeu para Niemann em torneio realizado nos EUA no começo de setembro. Após a partida, Carlsen, que é o campeão do mundo, insinuou que seu adversário havia trapaceado. Três semanas depois, ele fez acusações explícitas nesse sentido.

Niemann, nas poucas vezes em que falou sobre o assunto, negou qualquer fraude contra Carlsen ou em partidas presenciais. O jovem admitiu ter trapaceado em jogos online até os 16 anos, mas apenas poucas vezes e nunca em torneios sérios, exceto por uma competição valendo dinheiro quando tinha 12 anos.

O documento divulgado pelo Chess.com contraria parte dessa história, pois diz que é provável que o norte-americano tenha trapaceado em diversos torneios com prêmios em dinheiro e que ele tinha 17 anos em seus jogos suspeitos mais recentes -sem contar que mais de cem jogos não são "poucas vezes".

Niemann ainda não se pronunciou sobre essas afirmações, mas, dois anos atrás, em conversa com o site, teria reconhecido algumas das fraudes e se comprometido a não repeti-las.

Para concluir que Niemann provavelmente recebeu ajuda ilegal, o site utilizou diversas técnicas para detectar trapaça.

Uma das maneiras consiste em analisar o desempenho do jogador quando ele está alternando janelas no computador. Se suas jogadas são melhores quando ele faz isso, considera-se um indício de que ele está acessando um software para descobrir qual é o melhor lance.

Também é possível identificar evidência de fraude pela comparação entre os lances realizados por um jogador e aqueles sugeridos por um software de xadrez -hoje em dia, computadores são capazes de apontar a jogada ideal, ou quase ideal, a cada momento da partida.

Embora seja possível que um ser humano faça uma longa sequência de jogadas ideais, ou mesmo que faça isso durante uma partida inteira, é quase impossível que mantenha esse desempenho por muito tempo.

Além disso, existe certa correlação entre o nível do enxadrista e a qualidade de suas jogadas: quanto melhor ele é, mais vezes consegue se aproximar do movimento recomendado pelo computador.

Assim, se um enxadrista faz um número de jogadas consideradas perfeitas acima do que seria esperado para o seu nível, há um sinal de que alguma coisa esteja errada.

Segundo a investigação do Chess.com, as duas metodologias indicam comportamento suspeito por parte de Niemann -nesses casos, o jogador pode ser banido do site, e foi o que aconteceu com o norte-americano no passado.

Apesar disso, o relatório sempre usa palavras como "suspeito" e "provavelmente" antes de falar em trapaça porque as análises se baseiam em indícios. Ou seja, Niemann nunca foi pego em flagrante.

Por esse mesmo motivo, o mistério do desempenho de Niemann nos jogos presenciais ainda não foi resolvido. Ele teve a ascensão mais rápida da história no ranking que mede o nível dos enxadristas e alcançou resultados suspeitos, como a vitória sobre Carlsen, mas nunca se identificou onde estaria a trapaça.

Casos conhecidos de fraude em jogos presenciais já envolveram jogador recebendo orientações por um fone de ouvido, ou então olhando o celular no banheiro para consultar o melhor lance em um computador.

Nada disso ocorreu com Niemann. E, como tem sido submetido a revistas e detectores de metais antes das partidas, ele precisa ter um dispositivo bem escondido em seu corpo para conseguir trapacear.