SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, negou nesta quinta-feira (6) a informação de que o meia Oscar, do Shanghai Port, da China, interesse ao clube.

Após o evento do lançamento da terceira camisa do time alvinegro para a temporada, o mandatário falou que todas as negociações do clube estão paradas e tratou como "especulação" a notícia sobre Oscar, divulgada pelo Craque Neto em seu programa na TV Band nesta quarta-feira (5). Duilio falou que nem a renovação do técnico Vitor Pereira está sendo tratada no momento por causa do foco nas finais da Copa do Brasil.

"A gente sabe que nesse momento, fim de temporada, começam as especulações. Quero deixar muito claro que qualquer notícia que surgir neste momento não é verdadeira. O Corinthians não está negociando com ninguém, nem falando de renovação com o Vitor Pereira. Até as conversas com ele vão ficar para depois. O foco está nas finais da Copa do Brasil e que se mantenha na melhor posição possível no Campeonato Brasileiro", afirmou o presidente corintiano.

"Queremos ter um pouquinho de paz nos próximos dias, pois temos uma decisão muito importante. Não existe nada, está tudo parado, e a gente espera depois das finais tratar de futuro", completou.

Oscar negociou e ficou próximo de reforçar o Flamengo na última janela, mas não teve a liberação do clube chinês. Segundo Neto, o meia teria sido pedido por Vítor Pereira para a próxima temporada do time alvinegro.