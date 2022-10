SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, Yeferson Soteldo pode não jogar mais pelo Santos em 2022. O problema diagnosticado nesta quinta-feira (6) pelo departamento médico foi considerado "chato" de tratar.

Soteldo sentiu a lesão após uma falta dura de Jemerson, zagueiro do Atlético-MG. A intensidade do lance aumentou muito a carga no músculo e gerou um problema considerável para o camisa 10.

Mesmo sem histórico de lesões musculares, o venezuelano corre sério risco de só voltar em 2023. O meia-atacante será avaliado diariamente, mas essa lesão costuma precisar de mais de um mês de recuperação. A última rodada do Campeonato Brasileiro ocorrerá em 13 de novembro.

Sem Soteldo, o técnico Orlando Ribeiro busca um substituto no ataque. Luan, meia de origem, pode fazer essa função de ponta. As alternativas são Lucas Barbosa e Lucas Braga. Há também a opção de reforçar o meio-campo com mais um volante.

Na 13ª colocação do Brasileiro, com 37 pontos, o Santos voltará a campo para enfrentar o lanterna Juventude na segunda-feira (10), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.