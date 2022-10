SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras está cada vez mais próximo de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, a equipe goleou o Coritiba por 4 a 0 e abriu 12 pontos de vantagem na liderança, restando oito rodadas a serem disputadas. O triunfo teve gols de Mayke, Rony, Gustavo Gómez e Breno Lopes.

A partida contou com a estreia de Endrick, uma das grandes revelações do time alviverde. O jovem de 16 anos entrou no segundo tempo e levou a torcida à loucura. Ele se tornou o jogador mais novo a entrar em campo pelo clube, posto que era do também atacante Vinícius.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 66 pontos, enquanto o segundo colocado Internacional tem 54. Já o Coritiba, permanece com 31 e ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Atlético-GO, enquanto o Coritiba recebe o Red Bull Bragantino.

O Palmeiras foi a campo com Atuesta na vaga do suspenso Zé Rafael, e conseguiu ditar o ritmo da partida. Com posse de bola, a equipe trocou passes e levou perigo ao gol adversário, abrindo vantagem ainda no primeiro tempo.

O time alviverde inaugurou o placar após cobrança de escanteio, quando Mayke desviou de cabeça e mandou para a rede.

Em novo cenário de pressão do Palmeiras, a equipe ampliou o placar. Em troca de passes, Scarpa passou para Rony, que invadia a área e deu um toque de primeira, encobrindo o goleiro Gabriel.

Com o gol, Rony chegou a 22 e empatou com Veiga como artilheiro do Porco na temporada.

No começo do segundo tempo, os comandados de Abel Ferreira chegaram ao terceiro. Depois de escanteio, Dudu recebe e cruza para a área. Gustavo Gómez, no meio da defesa do Coxa, subiu e mandou para a rede. A arbitragem anulou

A torcida pediu e João Martins atendeu. Aos 22 minutos do segundo tempo, Endrick foi chamado e entrou na vaga de Rony. Quando a joia foi acionada, os presentes foram à loucura e celebraram. Esta foi a estreia no elenco profissional, depois de ficar três jogos no banco de reservas (contra Santos, Atlético-MG e Botafogo).

O Palmeiras fez o quarto com Gol de Breno Lopes. Após passe de Tabata, o atacante bateu forte e fez a torcida celebrar.

Com a formação em 4-5-1, o Coritiba buscou povoar o meio de campo e aplicar uma marcação mais forte sobre o Palmeiras. Porém, além de não indicar muita força ofensiva, o time paranaense deu espaços entre as linhas e viu os donos da casa construírem vantagem no placar.

No intervalo, Guto Ferreira fez mudanças no intuito de mudar o cenário, mas a equipe permaneceu mostrando falta de criatividade para chegar ao ataque de forma mais sólida. Além disso, deu novos espaços na defesa e o Palmeiras ampliou o marcador.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Atuesta (Gabriel Menino), Mayke (Breno Lopes), Gustavo Scarpa (Bruno Tabata) e Dudu (Merentiel); Rony. Técnico: João Martins (auxiliar)

CORITIBA

Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos (Egídio); Bruno Gomes, Trindade e Boschilia (Thonny Anderson); Warley, Alef Manga (Biel) e Fabrício (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/ SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/ SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/ RS)

Cartões amarelos: Atuesta (PAL); Boschilia e Thonny Anderson (COR)

Gols: Mayke (PAL), aos 14', e Rony (PAL), aos 33'/1ºT; Gustavo Gómez (PAL), aos 5', e Breno Lopes (PAL), aos 31'/2ºT