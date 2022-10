SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pressionado pela derrota na final da Sul-Americana e na busca pela vaga na Libertadores do ano que vem, o São Paulo foi até Belo Horizonte nesta quinta-feira (6) precisando vencer o América-MG. Fez dois tempos distintos, com o primeiro abaixo da média, e uma boa atuação no segundo tempo e foi recompensado pelo gol no final, vencendo por 2 a 1.

Aloísio anotou o gol dos donos da casa e Calleri e Alisson marcaram para os visitantes. Assim, o São Paulo se reaproxima do objetivo garantir uma vaga na principal competição continental em 2023.

O clube tricolor entrou em campo com Rafinha fazendo parte da linha de três zagueiros, para liberar Igor Vinícius a fazer o que ele tem de melhor, apoiar o ataque. Assim, o time começou tentando se impor através da posse de bola, mas justamente em uma tentativa de sair jogando que o América-MG recuperou e Aloísio abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo.

Os visitantes passaram a apresentar nervosismo além da conta. Sem conseguir criar chances de gol, davam muito espaço para o adversário e ainda ficaram vulneráveis aos contra-ataques do América-MG. Na primeira oportunidade que o São Paulo teve, Luciano fez o corta-luz, recebeu de Rodrigo Nestor e acionou Calleri. O camisa 9 chutou forte, cruzado, para empatar aos 34 minutos.

O São Paulo voltou melhor para a etapa final e com menos de dez minutos chegou três vezes com perigo ao gol de Matheus Cavicchioli. Depois disso, o jogo ficou aberto, com chances de gol para ambos os times. O time tricolor achou o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo, com Alisson.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (9), quando recebe o Botafogo, no Morumbi, às 16h (de Brasília). Já o América-MG viaja ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, também no domingo, às 18h (de Brasília).

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric (Arthur), Éder, Ricardo Silva e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Alê (Benítez) e Juninho; Everaldo, Aloísio (Matheusinho) e Mastriani. Técnico: Vágner Mancini.

SÃO PAULO

Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia; Igor Vinicius (Alisson), Rodrigo Nestor(Igor Gomes) e Patrick (Marcos Guilherme); Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Thiago Americano Labes (SC) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/AL)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Danilo Avelar e Ricardo Silva (AME); Miranda, Pablo Maia, Alisson e Calleri (SÃO)

Gols: Aloísio (AME), aos 10', e Calleri (SÃO), aos 34'/1ºT; Alisson (SÃO), aos 45'/2ºT