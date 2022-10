SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jogo entre Gimnasia e Boca Juniors, válido pelo Campeonato Argentino e disputado em La Plata, foi suspenso na noite desta quinta-feira (6) após uma confusão generalizada. Ao menos uma pessoa morreu (assista abaixo).

Os problemas começaram ainda antes do apito inicial -em uma briga fora do estádio. De acordo com a imprensa local, torcedores da equipe mandante encontraram portões fechados minutos antes do duelo e se envolveram em atritos com a polícia.

Na confusão, que incluiu tiros de balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo foram atiradas por parte das autoridades. O cenário caótico atingiu as arquibancadas do estádio Juan Carmelo Zerillo, que estava lotado.

Isso porque o gás que partiu dos arredores do local "invadiu" o campo e, por volta dos 8 minutos do 1° tempo, quando o duelo estava em 0 a 0, a arbitragem precisou paralisar a partida. Os atletas foram encaminhados para os vestiários.

Sem a presença de jogadores, o gramado foi imediatamente liberado para atendimento médico a quem foi atingido pelo gás.

De acordo com a imprensa local, um torcedor morreu: César Regueiro, de 57 anos. O torcedor teve uma parada cardíaca em meio ao tumulto e, enquanto era encaminhado ao hospital, não resistiu.

Em comunicado publicado no Twitter, o Boca afirmou que tanto seus jogadores quanto membros da comissão técnica "se encontram bem".

A AFA, entidade que comanda o futebol argentino, também se manifestou. "A AFA repudia veementemente os acontecimentos publicamente conhecidos que ocorreram hoje nas imediações do estádio do Gimnasia e manifesta o seu compromisso de continuar a trabalhar para erradicar este tipo de episódios que mancham o festival de futebol".

Cinegrafista ferido e estádio abarrotado

Em meio à confusão, um cinegrafista da TyC Sports, canal que participava da transmissão da partida, foi atingido com três tiros de bala de borracha disparados pela polícia (assista abaixo).

"Eu estava gravando. Eles estavam reprimindo e um policial me atingiu com três balas de borracha na virilha. Ainda dói e queima", disse Fernando Rivero à própria emissora. Apesar do susto, o estado de saúde dele é bom.

Pouco depois da confusão, Eduardo Aparicio, chefe da Agência de Prevenção da Violência no Esporte da Argentina, detalhou a superlotação do estádio em La Plata.

"Havia mais de oito mil pessoas ao redor do estádio, que já estava com 100% da capacidade. Cuidamos tanto do público interno quanto externo. A polícia teve que reprimir porque arremessaram pedras, e os gases causaram a suspensão da partida", disse ele à própria TyC.