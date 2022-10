SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O time feminino do West Brom vai trocar os shorts claros por escuros no uniforme principal da equipe devido às preocupações das jogadoras usarem calções claros durante a menstruação. A expectativa do clube é que as atletas tenham uma melhora de desempenho com a mudança.

Segundo a Sky Sports, o clube diz que ação acabará com o estresse e a ansiedade das jogadoras.

"Se eu der um carrinho, o que vai acontecer? Mentalmente, isso está sempre na sua cabeça", disse a capitã do West Brom, Hannah George.

"As jogadoras têm muitas coisas para pensar em um dia de jogo, removendo a ansiedade sobre o que elas estão vestindo e como sua menstruação pode impactar nisso", completou a técnica do time, Jenny Sugarman.

O West Brom atualmente disputa a terceira divisão do futebol feminino na Inglaterra.