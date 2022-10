SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio viaja ao Paraná neste sábado (8) para enfrentar a equipe do Londrina, no estádio do Café, em jogo-chave para antecipar o acesso à Série A. O time gaúcho vem de vitória contra o CSA e marca 56 pontos na tabela, ocupando a vice-liderança ?em geral, 60 pontos garantem uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Uma vitória contra o Londrina não garante o time tricolor de Porto Alegre na primeira divisão, mas pode colocar o Grêmio até dez pontos à frente do quinto colocado, com mais 12 pontos em disputa. Nesta situação, a equipe pode definir matematicamente o acesso contra o Bahia na rodada seguinte.

Jogam em desfavor do clube gaúcho o retrospecto negativo fora de casa -ganhou dois jogos, empatou nove e perdeu cinco- e a competitividade do Londrina, a seis pontos da zona de classificação.

Treinado por Renato Portaluppi, o Grêmio não tem desfalques confirmados para este sábado. Geromel e Bitello não treinaram com a equipe na quinta-feira (6); devem, contudo, participar da formação inicial contra o time paraense.

Preservado na última partida, o zagueiro titular Kanneman pode retornar ao campo em parceria com Geromel.

Portaluppi pode mexer na posição do meia Guilherme, após atuações contestáveis seguidas de substituição no segundo tempo. O técnico testou Thaciano na meia-direita em coletivo contra o time sub-17.

Uma possível escalação do Grêmio tem: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves (Kannemann) e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Biel, Guilherme e Diego Souza.

Para este sábado, o Londrina contará com reforços da área médica. O zagueiro Saimon está à disposição do técnico Adilson Batista, depois de dispensa por indisposição estomacal contra o Guarani. Na mesma partida, o volante Mandraca cumpriu suspensão automática, e agora retorna.

São ausências contra o Grêmio o atacante Leandrinho e o goleiro Matheus Nogueira, que se recuperam de lesão.

O Londrina pode entrar em campo com: Matheus Albino; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca, Emerson Souza (Pedro Cacho) e Gegê; Danilo Peu e Douglas Coutinho.

Estádio: Café, em Londrina (PR)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (8)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere