SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O 6 de outubro de 2022 pode se tornar uma data histórica, afinal foi dia em que o garoto Endrick, de apenas 16 anos, estreou na equipe profissional do Palmeiras. Por se tratar de uma rara promessa, a torcida alviverde aguardava com bastante ansiedade esse momento, que chegou aos 23 minutos do segundo tempo na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Endrick ficou em campo por 26 minutos. Recebeu uma bola do Tabata e ficou cara a cara com o goleiro, que defendeu com a perna. Depois criou uma grande chance numa arrancada, superando dois adversário mas, de novo, parou no goleiro.

Depois da estreia de Endrick, a reportagem listou seis momentos marcantes que moldaram a carreira do jogador de 16 anos.

*

GOL DO MEIO DE CAMPO

Uma das características marcantes até aqui na curta carreira de Endrick é a frequência com que ele faz gols em decisões. E muitas vezes são golaços. Na final do Paulista sub-17 do ano passado, o menino de 15 anos fez um gol contra o Corinthians do meio de campo. O jogo terminou 3 a 1 para o Palmeiras.

GOL DE TÍTULO DA CASA DO RIVAL

De novo contra o Corinthians, agora pelo sub-20 neste ano. E o gol do título foi de Endrick, quatro anos mais novo que a maioria dos jogadores em campo. Com a vitória por 1 a 0, o Palmeiras festejou mais uma conquista nacional da base na casa do rival.

De quebra, o time alviverde se tornou o primeiro clube brasileiro a vencer o Brasileiro sub-20 e a Copa São Paulo de futebol júnior no mesmo ano. Em janeiro, também com Endrick como protagonista, o Palmeiras venceu o Santos por 4 a 0, na decisão realizada no Allianz Parque. É lógico que Endrick marcou um dos gols da equipe palmeirense. Giovani e Gabriel Silva (duas vezes) completaram a goleada.

REJEITADO POR CORINTHIANS, SANTOS E SÃO PAULO

Natural de Taguatinga, no Distrito Federal, o garoto foi avaliado e aprovado por Corinthians, Santos e São Paulo, antes mesmo de completar 10 anos. No entanto, de acordo com Douglas Souza, pai do jogador, o Palmeiras foi o único clube que atendeu à exigência feita por ele. Para tirar Endrick de Brasília e trazer para São Paulo, o clube alviverde ofereceu moradia para a família e assim Endrick e seus pais se mudaram para a capital paulista. Pouco tempo depois Douglas conseguiu um emprego na faxina do clube, mas pediu sigilo e ninguém sabia que ele era o pai do jogador.

Quem chegou a fazer uma oferta foi o São Paulo: uma ajuda de custo de R$ 150 por mês, um valor que impossibilitou a mudança da família do jogador para outro estado. Já o Santos se recusou a oferecer qualquer ajuda de custo, enquanto o Corinthians tratou a contratação de Endrick como um valor inviável.

VIAGEM PARA DISNEY, COMO SUGERIU ABEL

Grande destaque do Palmeiras campeão da Copinha, em janeiro, semanas antes do embarque do time profissional para a disputa do Mundial de Clubes, Endrick poderia ser inscrito pela regra da Fifa, mesmo sendo da base. Apesar de ter apenas 15 anos, existiu um apelo da torcida para que Endrick estivesse na delegação palmeirense. No entanto, o técnico Abel Ferreira descartou qualquer possibilidade e sugeriu que o Palmeiras comprasse uma passagem para Endrick curtir férias na Disney.

"Nós vamos para o Mundial. Se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneylândia para ele e a família... É o que ele precisa. Tem 15 anos, ainda é um garoto. Gosto de dar tempo ao tempo a esses jogadores", explicou Abel, em janeiro, ao informar que não levaria Endrick para o Mundial.

E o que o atacante fez? Seguiu os conselhos do chefe. Enquanto o Palmeiras estava nos Emirados Árabes, Endrick e alguns familiares estavam na França, curtindo o parque localizado na Europa.

UM FEITO QUE NEM MESMO NEYMAR CONSEGUIU

Pouco depois da conquista da Copinha com o Palmeiras, ainda aos 15 anos, Endrick assinou um contrato de três anos com uma rede de clínicas odontológicas e se tornou o jogador mais jovem da história do futebol brasileiro a assinar um acordo além das marcas esportivas. Antes mesmo de assinar o primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Endrick fará campanhas publicitárias e terá de comparecer a eventos da rede de clínicas odontológicas. Os valores não foram revelados, mas há gatilhos de reajustes de acordo com o número de partidas e gols do atacante na equipe principal do Palmeiras.

CAPA DE JORNAIS EUROPEUS

Aos 15 anos e com grande sucesso no Palmeiras e também na seleção brasileira de base, Endrick já foi capa de alguns jornais da Europa. O nome do jogador palmeirense já esteve ligado a clubes como Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain. Mas não será barato tirar Endrick do Palmeiras, já que a multa rescisória para clubes europeus supera a casa dos R$ 330 milhões.