SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR, o Fortaleza se prepara para receber o Avaí neste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se antes a preocupação do time cearense era a permanência na Série A, agora os comandados de Juan Pablo Vojvoda podem mirar mais alto. Com 38 pontos, o time tricolor ocupa a 11ª posição, e pode garantir uma vaga na fase de grupo da Copa Sul-Americana. Segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem 72,3% de chances de conquistar uma vaga na competição continental.

O prospecto positivo vem como fruto de uma melhora na segunda metade do Brasileiro. Se o clube encerrou o primeiro turno com o pior desempenho, fazendo apenas 15 pontos, agora tem a terceira melhor campanha do returno, com 23 pontos -perde somente para o Palmeiras e o Internacional, respectivamente líder e více-lider do returno e do Campeonato Brasileiro.

Do lado dos visitantes, a briga é pela permanência na elite. Vindo de derrota por 2 a 1 contra o Botafogo, o Avaí é vice-lanterna da competição, com 28 pontos, três a menos do que o Coritiba, primeiro fora do Z4.

No entanto, o desafio é grande: segundo projeções da UFMG, o Avaí tem 88,8% de chance de cair para a Série B -perde somente para o Juventude, que tem 99,83%.

Para a partida deste domingo, o técnico Lisca indicou que deve ir com uma formação diferente a campo. Enquanto Bressan se recupera de lesão e Pottker cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, a comissão optou por poupar Muriqui -os três começaram a partida contra o Botafogo.

Uma possível escalação inicial do Avaí tem: Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas, Rafael Vaz e Cortez; Mateus Sarará (Jean Pyerre), Raniele e Bruno Silva; Rômulo, Morato e Bissoli.

O Fortaleza, por sua vez, tem como desfalques garantidos o zagueiro Bryan Ceballos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Depietri, no departamento médico, enquanto Benevenuto é dúvida após ter recebido pancada no tornozelo esquerdo. Por outro lado, Juninho Capixaba está de volta após ter cumprido suspensão.

Uma possível escalação de Vojvoda tem: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi (Benevenuto) e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Lucas Crispim e Caio Alexandre; Zé Welison (Romarinho), Thiago Galhardo e Pedro Rocha.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (9)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere