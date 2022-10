SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (9), o Coritiba recebe o Red Bull Bragantino no Couto Pereira, em Curitiba (PR), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde ocupa a 16ª colocação, um ponto a frente do Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento.

Na quinta-feira (6), o Coritiba foi goleado por 4 a 0 pelo líder do Brasileiro, Palmeiras. O treinador do clube paranaense, Guto Ferreira, minimizou o resultado, argumentando que era um ?jogo de descarte? dentro da estratégia traçada pelo time.

Agora, a equipe de Ferreira tenta se recuperar contra o Red Bull Bragantino, que chegou a ocupar as primeiras posições no campeonato, mas caiu de rendimento e está na 12ª colocação, com sete pontos a mais que o adversário deste domingo.

O Coritiba tem uma partida a menos que a concorrência e conta com possíveis pontos do jogo que disputará contra o São Paulo no próximo dia 20.

O time alviverde será desfalcado neste domingo por Thonny Anderson, que recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão. O técnico Guto Ferreira não divulgou a escalação do time, mas o Coritiba pode repetir a formação e ir a campo com: Gabriel; Natanael, Guillermo De Los Santos, Luciano Castan e Rafael Santos; Jesús Trindade, Bruno Gomes e Warley; Robinho, Alef Manga e Fabrício Daniel de Souza.

O Red Bull Bragantino tenta aproveitar a vitória de virada sobre o Cuiabá, conquistada na quarta (5) em Bragança Paulista, para recuperar a boa fase.

O técnico Maurício Barbieri ressaltou em coletiva a força mental de seus jogadores para superar uma sequência sem vitórias.

Na partida, o lateral-direito Aderlan recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática neste domingo.

Assim como o Coritiba, o Red Bull Bragantino não divulgou a escalação para o confronto. Uma provável formação tem: Cleiton; Kevin Lomónaco, Léo Realpe, Natan e Ramon; Lucas Evangelista, Raul, Artur, Hyoran e Helinho; Werik.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (9)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere