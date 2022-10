Após dois anos de suspensão por doping, Rafaela Silva voltou a fazer história no judô na madrugada deste sábado (8), no Mundial da modalidade em Tashkent (Uzbequistão). Primeira judoca do país a conquistar uma medalha de ouro na competição, lá se vão nove anos, a carioca se sagrou bicampeã na categoria 57 quilos ao derrotar a japonesa Haruka Funakubo por waza-ari. Quem também brilhou hoje (8) foi o gaúcho Daniel Cargnin, de 24 anos, que faturou o bronze nos 73 kg, sua primeira medalha em mundiais, ao vencer por ippon o italiano Manuel Lombardo.

Foram os dois primeiros pódios do Brasil no Mundial, após três dias de competição. As disputas prosseguem até a próxima quinta-feira (13), com transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Mundial. As eliminatórias das disputas individuais começam a partir das 2h (horário de Brasília) e às 9h os classificados lutam por medalhas. A programação segue detalhada ao final do texto.

Na luta pela medalha de ouro, contra a japonesa Funakubo, Rafaela marcou o waza-ri decisivo, a 30 segundos do fim, que lhe valeu o bicampeonato. Além dos dois ouros em mundiais na disputa individual - o primeiro em 2013 - a brasileira soma outras duas medalhas: prata (2011) e bronze (2019).

Bronze de Daniel Cargnin nos 73kg

O gaúcho, estreante como peso-leve no Mundial, venceu a primeira luta por ippon contra o romeno Alexandre Racu. Depois derrotou, também por ippon, o russo Rustam Orujov, vice-campeão olímpico. Na terceira rodada, o brasileiro emplacou mais ippon, levando a melhor sobre o alemão Alexander Glaber.

No entanto, nas quartas, Cagnin foi superado pelo israelense Tohar Butbul, atual número cinco do mundo. O brasileiro voltou à repescagem, e brilhou ao triunfar sobre o atual campeão mundial, o georgiano Lasha Shavdatuashvili, garantindo vaga na luta pelo bronze. Na briga pela medalha, Cargnin garantiu o pódio ao desfeir um ippon contra o italiano Lombardo.

Outros resultados

Estreante em mundiais, Jéssica Lima (57kg) se despediu hoje da competição. Ela começou bem, vencendo a primeira luta contra a mongol Ichinkhorloo Munkhtsedev, e depois voltou a triunfar: levou a melhor contra a dominicana Ana Rosa, com dois waza-ari relâmpago. Mas nas oitavas, foi superada pela japonesa Kunakubuko, que mais tarde seria derrotada pela brasileira Rafael Silva na disputa do ouro.

Programação

Domingo (09) - Peso meio-médio (63kg e 81kg) - 2h

Feminino- Cabeça de chave, Ketleyn Quadros aguarda o resultado de Jing Tang (CHN) x Ariela Sanchez (DOM) e, no masculino, Guilherme Schimidt - também cabeça de chave - luta contra o vencedor de Antonio Esposito (ITA) x Erdenebayar Batzaya (MGL).

Segunda (10) - peso médio (70kg e 90kg) - 2h

Feminino - Maria Portela estreia na segunda rodada contra Anastassiya Mayakova, do Cazaquistão, e Luana Carvalho encara a francesa Marie-Ève Gahié.

Masculino - Rafael Macedo aguarda resultado de Klen Kaljulaid (EST) x Erlan Sherov (KGZ), enquanto Marcelo Gomes estreia contra o vencedor de Alexis Mathieu (FRA) x Abderahmane Diao (SEN).

Terça (11) - peso meio-pesado (78kg e 100kg) - 3h

Feminino - bicampeã mundial Mayra Aguiar estreia na segunda rodada contra a croata Petrunjela Pavic. No masculino, Rafael Buzacarini, também na segunda rodada, luta contra o cazeque Islam Bozbayev.

Quarta (12/10) - Peso pesado (+78kg e +100kg) - 3h

Beatriz Souza, já nas oitavas de final, aguarda o resultado de Larisa Ceric (BIH) x Shiyan Xu (CHN). No masculino, Rafael Silva estreia na segunda rodada contra o vencedor de Marc Deschenes (CAN) x Ruixuan Li (CHN).

Quinta (13) - disputa por equipes - 1h30

Seleção brasileira estreia contra Coreia do Sul. Caso se classifique, enfrenará Israel, Áustria ou Uzbequistão nas quartas de final.

