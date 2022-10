SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite desta sexta-feira (7), um tiroteio na escola Whitmer, que fica na cidade de Toledo, em Ohio, interrompeu uma partida entre a equipe da casa e Central Catholic no quarto e último período. Ainda faltava sete minutos para o final do embate.

O confronto entre os times do ensino médio estava sendo televisionado pela BCSN, uma rede regional de esporte dos Estados Unidos. Os visitantes ganhavam de Whitmer por 46 a 16 no momento em que disparos foram ouvidos e a confusão começou na arquibancada.

Sem perceber, os árbitros e os jogadores ainda iniciaram mais uma jogada, que rapidamente foi finalizada. Quem estava em campo também correu para fora do local e a emissora cortou a transmissão para o intervalo comercial.

Segundo informações do TMZ, pelo menos 12 tiros foram disparados nas proximidades. Ainda segundo o portal, três pessoas foram baleadas do lado de fora do estádio, mas não foram gravemente feridas. Os investigadores teriam detido dois suspeitos e estavam à procura de mais dois.