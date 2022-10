SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-direito Daniel Alves está de volta ao Barcelona. Com a eliminação do Pumas ainda na primeira fase do Campeonato Mexicano, o atleta passará, a partir deste sábado (8), a utilizar a estrutura do clube catalão para manter o condicionamento físico.

"Eternamente grato a esta casa por me abrir as portas para o que for preciso! Os grandes, quando desafiados, nunca recuarão... Eles vão lutar, lutar até o último segundo de sua existência", postou o jogador em sua rede social.

A equipe respondeu a postagem do defensor afirmando que o "Barcelona é sua casa, Dani".