SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain poupou alguns titulares e ficou no 0 a 0 com o Reims, na tarde deste sábado (8), pelo Campeonato Francês. Sem Messi, lesionado, Christophe Galtier escalou apenas Mbappé do trio ofensivo desde o início. Sergio Ramos foi expulso no final do primeiro tempo e piorou a situação da equipe. No fim, o clima esquentou com faltas duras e confusão.

Acionado no segundo tempo, Neymar foi caçado pela zaga adversária e perdeu um gol cara a cara após cochilo da zaga. No fim, o camisa 10 sofreu uma falta dura e foi defendido pelos companheiros. A situação gerou uma confusão e o próprio brasileiro acalmou os colegas.

O clima esquentou mais uma vez, desta vez com falta dura de Mbappé, resultando em amarelo para vários jogadores do PSG.

Com o resultado, o Paris encerra uma sequência de cinco vitórias seguidas no campeonato. O time agora tem 26 pontos na Ligue 1, mantendo-se na liderança do torneio. O Reims foi a oito pontos.

O PSG agora volta às atenções à Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira (11), o clube francês recebe o Benfica pela quarta rodada da fase de grupos da competição europeia. O duelo acontece às 16h (de Brasília).

Já o Reims enfrenta o Lorient no próximo sábado (15), pelo campeonato nacional.

EXPULSO, SERGIO RAMOS COMPLICA PSG

Messi era desfalque por problema físico e Neymar começou na reserva, poupado. A situação, que já não era das mais agradáveis, piorou após a expulsão de Sergio Ramos. O zagueiro levou amarelo por conta de uma falta, reclamou e foi expulso. Pela transmissão, deu para ver ele dizendo 'por que [cartão] para mim?' ao árbitro, se referindo à falta marcada. A expulsão aconteceu aos 41 minutos da primeira etapa.

MESSI FORA POR LESÃO

Messi sentiu um desconforto na panturrilha depois do empate com o Benfica pela Liga dos Campeões e não foi relacionado para o duelo deste sábado. O craque argentino não treinou ontem, mas pode retornar para a rodada da Champions na terça (11).

REIMS INCOMODA ANTES E DEPOIS DE EXPULSÃO

Sergio Ramos foi expulso no final do primeiro tempo e acabou beneficiando a equipe mandante. Antes do vermelho ao zagueiro do PSG, o Reims tinha uma postura bem definida: contra-ataque e ações em velocidade. Foram 11 chute só no primeiro tempo, com Donnarumma fazendo boa defesa. Na etapa final, com um a mais, o Reims se lançou mais à frente e fez a defesa adversária trabalhar.

PSG CRIA POUCO

Sem Messi, lesionado, e com alguns titulares começando no banco (como Neymar, Hakimi e Vitinha), o PSG não mudou a postura. Dominou a posse de bola e foi desafiado com marcação pressão na saída de bola. A situação mudou após a expulsão de Sergio Ramos, mas, com as entradas do camisa 10 brasileiro e Vitinha, por exemplo, o time ganhou em talento e conseguiu ir ao ataque algumas vezes, sem muito perigo.

ARBITRAGEM

Pierre Gaillouste revoltou o elenco do PSG no final do primeiro tempo. O árbitro marcou uma falta de Sergio Ramos, deu amarelo para o defensor e, em seguida, por conta de reclamações, expulsou o espanhol. A equipe visitante cercou o homem do apito, considerando a ação rigorosa.

MOMENTO DECISIVO DA PARTIDA

Sergio Ramos foi expulso aos 41 minutos do primeiro tempo. Embora o PSG reclame de uma atuação rigorosa do árbitro, o lance foi decisivo para o roteiro da partida. Com um a menos, os visitantes não conseguiram controlar a posse de bola e manter a ofensividade de costume.

REIMS

Diouf, Gravillon, Agbadou, Abdelhamid, Lopy (Mbuku), Matusiwa, Munetsi, Flips (Van Bergen), Locko, Zeneli (Doumbia) e Balogun. Técnico: Óscar García.

PSG

Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira, Mukiele, Verratti (Vitinha), Fabián Ruiz, Bernat, Sarabia (Hakimi), Mbappé e Soler (Neymar). Técnico: Christophe Galtier.

Estádio: Stade Auguste-Delaune, em Reims (França)

Árbitro: Pierre Gaillouste

Assistentes: Huseyin Ocak e François Boudikian

Cartões amarelos: Munetsi, Gravillon e Locko (Reims); Verratti, Hakimi, Neymar e Mbappé (PSG)

Cartão vermelho: Sergio Ramos (PSG)