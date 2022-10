SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida desta sábado (8) entre Londrina e Grêmio acabou em empate por 1 a 1, no Estádio do Café, em Lodrina (PR), pela 31º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate, o time tricolor gaúcho teve bom desempenho durante a partida fora de casa.

Com um primeiro tempo sem grandes reviravoltas, o clube visitante adotou uma estratégia ofensiva, que criou as melhores chances para abrir o placar. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o time colheu os resultados ao abrir o placar com o gol de cabeça de Diego Souza.

No segundo tempo, o time da casa reagiu a ofensiva.

Após abrir o placar, o Grêmio tentou manter a vantagem sobre o anfitrião. Com maior posse da bola e uma sequência de cruzamentos, o Londrina reagiu e trouxe mais dinâmica para a segunda etapa da partida.

O gol só veio após o pênalti, depois da confirmação do VAR que a bola cabeceada por Douglas Coutinho bateu no braço de Villasanti. Aos 40 minutos, João Paulo cobrou o pênalti e empatou o jogo.

Com o resultado, o Grêmio segue em segundo na tabela, com 57 pontos e o Londrina caiu para nono, com 47 pontos.

O próximo jogo do time paranaense será na sexta (14), no Estádio Rei Pelé (AL), casa do seu adversário, o CSA. O Grêmio duela com o Bahia no domingo (16), às 16 horas, em casa, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Os dois jogos são pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro

LONDRINA

Matheus Albino; Jeferson (Samuel Santos), Saimon, Vilar e Alan Ruschel (Felipe Vieira); Mandaca e João Paulo; Douglas Coutinho, Peu (Mossoró) e Gegê (Nadson); Gabriel Santos (Mirandinha).

Técnico: Adílson Batista

GRÊMIO

Brenno; Edílson (Leonardo), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Lucas Leiva (Thiago Santos); Thaciano (Nicolas), Bitello (Lucas Silva) e Biel (Guilherme); Diego Souza

Técnico: Renato Gaúcho

Estádio: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Gols: Diego Souza (GRE), aos 42? e João Paulo (LON) aos 40?2ºT