SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando com o time reserva, o Flamengo fez um primeiro tempo bem abaixo, mas cresceu depois do intervalo para bater o Cuiabá por 2 a 1 na noite deste sábado (8), na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus França e Marinho, de pênalti, fizeram os gols do Fla. Rafael Gava diminuiu para os donos da casa.

Com a vitória, o Rubro-Negro chega aos 52 pontos e toma, provisoriamente, a terceira colocação do Corinthians, que enfrenta o Athletico neste sábado (8). Já o Cuiabá, com 30 pontos, segue na 17ª colocação, abrindo a zona do rebaixamento.

Depois de um primeiro tempo bem morno, o time carioca voltou com mais ímpeto da segunda etapa e não teve muitas dificuldades para construir a vantagem. Matheus França, que entrou no intervalo, abriu o placar aos 12' e Marinho, de pênalti, ampliou aos 19'. Gava, aos 48', descontou para os mandantes.

Passado o compromisso pelo torneio de pontos corridos, o foco do Flamengo agora é totalmente na final da Copa do Brasil. A equipe de Dorival Júnior visita o Corinthians, na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30.

QUEM FOI BEM: MARINHO SE DESTACA NO ATAQUE

Participativo, o atacante ajudou a puxar contra-ataques, deu opção para o passe, tentou quebrar as linhas adversárias e ainda sofreu e converteu a penalidade. Saiu aplaudido de campo aos 43' da etapa final.

QUEM FOI MAL: MATEUSÃO NÃO APARECE EM CAMPO

Sem muita criação, o centroavante do Flamengo ficou completamente apagado na primeira etapa, atrapalhou um contra-ataque e deu apenas uma cabeçada ao gol. Saiu no intervalo para a entrada de Matheus França.

ATUAÇÃO DO FLAMENGO: FALTOU INTENSIDADE

Os reservas do Rubro-Negro não conseguiram imprimir a mesma intensidade que a equipe principal e deixaram o controle da partida nas mãos do adversário no primeiro tempo. Na volta do intervalo, cresceu de produção e, em menos de 20 minutos, conseguiu a vantagem de dois gols que deu tranquilidade no restante do embate.

ATUAÇÃO DO CUIABÁ: CONTROLE SEM AGRESSIVIDADE

Bem fechado, a equipe não levou nenhum susto do Flamengo na primeira etapa, contudo, também pecou na hora de concluir suas jogadas. No começo do segundo tempo, sentiu demais o bom momento do adversário, cedeu dois gols e não conseguiu ter forças para reagir.

CRONOLOGIA DO JOGO

A primeira etapa foi pouco movimentada, sem nenhuma grande chance para as duas equipes. Pablo, de cabeça aos 7', e o chute cruzado de Cebolinha aos 33' foram as principais finalizações dos visitantes.

O Dourado foi um pouco mais perigoso nos 45 minutos iniciais, e a grande chance de abrir o placar veio com Deyverson. André Luís cruzou e o atacante pegou de primeira, mas Varela desviou a finalização e afastou o perigo.

Na segunda etapa, o Flamengo voltou com mais ímpeto e demorou apenas 12 minutos para abrir o placar. Marinho passou para Everton, que passou por Denilson e cruzou. Victor Hugo não alcançou e a bola ficou na medida para Matheus França balançar a rede.

Aos 17', foi a vez de Ayrton Lucas cruzar. Marinho, em posição legal, recebeu uma carga de Kelvin Osorio e sofreu a penalidade. Ele mesmo foi para a batida e bateu com força, no alto do lado esquerdo, sem dar chances pra o goleiro.

Os gols animaram o torcedor, que passou a empurrar ainda mais do Rubro-Negro. Aos 22', Matheus França encontrou um belo passe para Everton Cebolinha, que saiu na cara do goleiro, mas bateu mal.

Assim como na etapa inicial, o árbitro fez uma pausa para hidratação aos 27 minutos. O Cuiabá aproveitou para fazer três mudanças e o time ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas Santos pouco trabalhou.

No último minuto do jogo, Gava ganhou a disputa com Diego e acertou um belo chute para descontar o marcador.

FLA 'SE VINGA' DE DEYVERSON

Algoz do Rubro-Negro na última edição da Libertadores, Deyverson fez uma boa partida, entretanto, sem levar muito perigo para o goleiro Santos. O centroavante saiu da área para participar mais, teve presença de área e desperdiçou a melhor oportunidade do Dourado no jogo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Flamengo volta a campo já nesta quarta (12), às 21h45, no duelo de ida contra o Corinthians da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena (SP). Já o Cuiabá volta a campo somente no domingo (16), às 16h, para enfrentar o Santos pela 32ª rodada, na Arena Castelão (CE).

CUIABÁ

João Carlos; Daniel Guedes (Marcão), Alan Empereur, Marllon (Paulão), Joaquim Henrique e Kelvin Osório; Denilson, Pepê (Rafael Gava) e Rodriguinho (Alesson); André Luís (Valdívia) e Deyverson.

Técnico: António Oliveira.

FLAMENGO

Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal (Igor Jesus) e Victor Hugo; Everton Cebolinha (Petterson), Marinho (Cleiton) e Mateusão (Matheus França).

Técnico: Dorival Júnior.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa/DF)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Kelvin Osorio, Alan Empereur (CUI); Diego (FLA)Gols: Matheus França, aos 12'/2ºT (FLA); Marinho, aos 19'/2ºT (FLA); Rafael Gava, aos 48'/2ºT (CUI)

