E.C. Villa Real - Villa Real perde em casa e se complica no Campeonato Mineiro

O Villa Real perdeu para o Itabirito por 1 a 0 na tarde deste sábado em partida válida pela Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. No jogo da volta a equipe juiz-forana terá que ganhar a partida por dois gols de diferença para se classificar. Tarefa árdua, já que a equipe do técnico Brancão sofreu apenas um gol em todo o campeonato. O jogo da volta acontece neste sábado (15) às 15h na Arena Vera Cruz em Betim.

O JOGO

Quem só viu o resultado pode pensar que a equipe do Itabirito foi a melhor em campo, mas a realidade é outra. O Villa Real criou muitas oportunidades do gol, só no primeiro tempo foram quatro. A primeira veio logo aos 8 minutos, Ramon recebeu um cruzamento na medida de Ramonzinho e cabeceou muito perto da meta da equipe adversária. O Villa Real continuava criando e dez minutos depois Ramon cobrou uma falta perigosa que parou no bom goleiro do Itabirito. Aos 24 minutos Ramonzinho avanço pela ponta esquerda e bateu cruzado tirando tinta da trave. A equipe do técnico Brancão segurava bem os avanços da águia juiz-forana e não levava muito perigo para a meta do Villa Real, mas aos 36 minutos da etapa inicial em uma cobrança de falta o Itabirito obrigou o goleiro Ésio a fazer uma grande defesa.

Na segunda etapa os times não queriam se arriscar e pouco criaram. O Itabirito chegou com mais perigo pela primeira vez no inicio do segundo tempo e em um bate-rebate da área finalizou por cima do gol. O jogo estava morno, caminhando para um 0 a 0 até que aos 34 minutos, em um chute despretensioso de de Orlando estufou a meta do goleiro Ésio, que se esticou todo para tentar encostar na bola e não deu. O Villa Real até chegou com perigo duas vezes, uma aos 38 minutos com Eldinho e outra aos 45 com Dane, mas não foi o suficiente para empatar a partida. Fim de jogo e um 1 a 0 amargo para a equipe do técnico Rafael Novaes.

FALA PROFESSOR

O técnico Rafael Novaes falou no fim da partida. "A nossa vida desde quando começou o projeto nunca foi fácil, agora é ver o que fizemos de positivo e onde erramos e trabalhar durante a semana para virar em Betim. Não tem nada definido, eles estão com a vantagem, mas se tratando de futebol e de um projeto que nunca deixou esmorecer os problemas que surgiram. Vamos levantar a cabeça e ir para esse jogo como se fosse uma final de campeonato".

VILLA REAL

Ésio, Adson, Nogueira, Emerson, Batata (Wellitin), Mogango, Gui (David), Eldinho, Ramon (Lucas Evaristo), Ramonzinho, Dane

ITABIRITO

Júnior, Kellyton, Edson, Rayan, Emerson (Lissandro), Orlando, M. Firmino (Eduardo), Vinicius S., H. Almeida (Leonardo), Falcão (Danilo), A. Carioca (Gabriel)

Árbitro: ALEXANDER MEDEIROS XAVIER

Árbitro Assistente 1: SAMUEL HENRIQUE SOARES SILVA

Árbitro Assistente 2: VIVALDI PEDRO BAETA

Quarto Árbitro: SIDNEY PETTERSON COSTA BATISTA

Cartões Amarelos: Falcão (Itabirito) 26'|2T; Edson (Itabirito) 35'|2T; Júnior (Itabirito) 38'|2T, Lucas Evaristo (Villa Real) 38'|2T; Emerson (Villa Real) 45'|2T; Leonardo (Itabirito) 48'|2T

Gol: Orlando (Itabirito) 34'|2T

Local: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio