SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos tem uma boa oportunidade para interromper a sequência negativa, nesta segunda-feira (10), em partida contra o lanterna Juventude, a partir das 20h, na Vila Belmiro, no encerramento da 31ª rodada do Brasileiro.

A equipe paulista vem de derrotas para Atlético-MG e Inter e ocupa a 14ª posição, com 37 pontos. Agora, contudo, tem pela frente o adversário perfeito para suas pretensões: com apenas três vitórias no Nacional, o time gaúcho não vence desde o dia 24 de julho, quando bateu o Ceará por 1 a 0, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada.

Seu único triunfo fora de casa, aliás, ocorreu na longínqua sexta rodada, com o 2 a 1 sobre o Avaí, na Ressacada.

Para o duelo, o Santos terá ao menos quatro baixas. Na lateral direita, o técnico Orlando Ribeiro não poderá contar com Nathan, suspenso após levar cartão vermelho na derrota para o Atlético-MG, e Madson, que ainda se recupera de fratura na mão direita e deve ficar fora. Sem eles, a tendência é que Auro seja titular.

Na zaga, Maicon, lesionado, segue entre os desfalques. Quem completa a lista é o atacante Soteldo, também lesionado e sem previsão de retorno. Lucas Braga será o substituto.

SANTOS

João Paulo; Auro, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. T.: Orlando Ribeiro (interino)

JUVENTUDE

Pegorari, Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Thalisson e Moraes; Elton; Capixaba, Jadson, Chico e Rafinha; Isidro Pitta. T.: Lucas Zanella (interino)

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)