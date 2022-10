SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal voltou a assumIr a liderança da Premier League, neste domingo (9), ao vencer o clássico válido pela 10ª rodada contra o Liverpool por 3 a 2 em jogo marcado por gol assinalado em menos de um minuto, brilho dos brasileiros de ambas as equipes e dois gols do jovem Bukayo Saka.

Os donos da casa somam agora 24 pontos e deixam para trás o Manchester City, com 23. Os Reds, por outro lado, caem e agora ocupam a 10ª posição, com apenas 10 pontos.

FOI BEM: MARTINELLI

O brasileiro deixou o dele na primeira oportunidade da equipe, em jogada rápida que durou pouco menos de um minuto, para colocar a equipe à frente do placar. Além de assinalar o dele, saiu de seus pés o cruzamento que resultou no gol de Saka para fazer 2 a 1.

FOI MAL: ALEXANDER-ARNOLD

Alexander-Arnold não conseguiu dar conta de parar a dupla de Gabrieis (Martinelli e Jesus). Sem conseguir acompanhar os avanços dos brasileiros, na maior parte do primeiro tempo e após sentir o tornozelo pouco antes do intervalo, acabou sendo substituído na segunda etapa dando lugar a Joe Gomez.

ARSENAL RELAXA

O Arsenal começou a partida a todo vapor e não perdoou na primeira chance que teve para abrir o placar. Estar à frente do marcador afetou a equipe que relaxou nas tentativas de ampliar o resultado, voltando a pressionar com perigo apenas aos 27 do primeiro tempo e abrindo espaços para os rivais, principalmente pelas laterais comandadas Takehiro Tomiyasu e Benjamin White. A equipe só volto a pressionar com mais frequência na volta para a segunda etapa, na qual conseguiu garantir a vitória após gol de pênalti.

UM NO COMEÇO E UM NO FIM

Os donos da casa levaram exatos 58 segundos para inaugurar o marcador do Emirates Stadium com gol de Gabriel Martinelli. Após sofrer o empate aos 33' da primeira etapa, a equipe só conseguiu voltar à frente do placar aos 49' do primeiro tempo, já nos acréscimos.

LIVERPOOL NÃO DESISTE

O gol com um minuto de partida abalou as estruturas dos Reds no jogo, mas a equipe não desistiu e passou a pressionar o Arsenal pelas laterais, priorizando por uma marcação adiantada focada na saída de bola do adversário.

TUDO IGUAL DUAS VEZES

Os Reds igualaram o marcador pela primeira vez com gol de Darwin Núñez, aos 33' da primeira etapa, após cruzamento de Luis Díaz deixando 1 a 1. No segundo tempo, o placar voltou a ficar igual (2 a 2) ainda aos 7' com gol de Firmino que entrou ao final da primeira etapa no lugar de Luis Díaz.

GABRIEL JESUS CAI EM CAMPO

O brasileiro Gabriel Jesus recebeu uma cotovelada do lateral-esquerdo Kostas Tsimikas e caiu desacordado no gramado do Emirates Stadium.O lance ocorreu no segundo tempo, aos 12 minutos. Preocupados, os atletas das duas equipes cercaram o atacante do Arsenal, especialmente seus compatriotas, Alisson, Roberto Firmino e Martinelli. Após paralisação da partida por cerca de três minutos, Gabriel Jesus foi reanimado, se recompôs e voltou ao campo de jogo.

CRONOLOGIA

O Arsenal abriu o placar com apenas 58' segundos, com um gol do brasileiro Gabriel Martinelli. O Liverpool chegou ao empate aos 33' com o uruguaio Darwin Núñez. Nos acréscimos do primeiro tempo, Martinelli cruzou para Saka fazer 2 a 1 e passar novamente na frente.

No segundo tempo, Roberto Firmino marcou aos 7 após passe de Diogo Jota e deixo tudo igual, mas Saka colocou o Arsenal novamente na liderança do placar após cobrança de pênalti rasteiro, no canto direito de Alisson.

PRÓXIMOS JOGOS

O Arsenal volta a campo diante do Bodo/Glimt pela Liga da Europa na próxima quinta-feira (13), às 13h45 (horário de Brasília). Um dia antes, o Liverpool encara os Rangers pela Liga dos Campeões, às 16h.