SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com o jornal "Sport", Cristiano Ronaldo é um dos alvos preferidos do Inter Miami, da MLS, para a próxima temporada. A sondagem parte do presidente do clube dos Estados Unidos, o ex-jogador David Beckham.

O diário da Espanha aponta dois motivos para o interesse de Beckham na contratação de camisa 7: a aposentadoria e, consequente saída, de Gonzalo Higuaín da equipe, e o suposto retorno de Messi - outro atacante que estava na mira do clube norte-americano - ao Barcelona.

Beckham teria entrado em contato com CR7 para convencê-lo a migrar para o clube em janeiro de 2023, quando a janela de transferências abrirá. O interessa parte em decorrência de sua atual fase conturbada no Manchester United, acentuada após a chegada do técnico Erik Ten Hag.

Informações do jornalista português Pedro Almeida (também divulgadas pelo portal espanhol) apontam uma negociação emperrada entre o dirigente e o atleta. Segundo ele, Cristiano Ronaldo quer permanecer na Europa ano que vem.

Aos 37 anos, o atacante segue alimentando rumores na mídia esportiva acerca de sua saída. Alternando jogos no banco de reservas e como titular, o português não carrega o mesmo prestígio de outrora no clube inglês.