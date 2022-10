SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o apoio da torcida em um ilha do Retiro lotada, o Sport não deu chances para o Cruzeiro e fechou o confronto com o placar em 3 a 1. Os gols foram marcados pelos jogadores Chico, Vágner Love e Facundo Labandeira. A equipe mineira descontou com Bruno Rodrigues.

A vitória motivou os jogadores do Sport que seguem na briga direta com o Vasco pela 4ª posição da Série B. O Leão é o 5º colocado na tabela, com 52 pontos - três a menos do que o Vasco, que abre a zona de acesso à elite do Brasileiro.

Já campeão, o Cruzeiro soma 72 pontos após 34 jogos na competição.

No próximo domingo, o Sport enfrenta o Vasco e os pernambucanos podem igualar o número de pontos do Vasco a três rodadas para o final do campeonato. Já o Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova, na sexta-feira, às 20h30.

Com 19 mil torcedores em casa, o Sport partiu para cima do Cruzeiro e abriu o placar aos 21 minutos. Chico recebeu um cruzamento de Carlos Eduardo e mandou de cabeça para o fundo do gol. Vágner Love ampliou aos 40 com uma bola rasteira no canto esquerdo.

No segundo tempo, o Cruzeiro tentou impor o seu jogo contra o Sport e conseguiu fazer o seu ao 12 minutos. O goleiro Saulo falhou após Bruno Rodrigues bater de longe.

Após o gol, o Sport ficou na defesa e chegou ao seu terceiro gol aos 32 minutos com Facundo Labandeira.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 1 CRUZEIRO

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data: 9 de outubro de 2022 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Público: 19.600 pessoas

Cartão amarelo: Hernández (Sport); Lucas Oliveira (Cruzeiro)

Gols: Sport: Chico (21mins do 1º tempo), Vágner Love (40mins do 1º tempo) e Facundo Labandeira (32mins do 2º tempo). Cruzeiro: Bruno Rodrigues (12mins do 2º tempo)

SPORT

Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Chico e Hernández (Wanderson); Fabinho, Ronaldo Henrique (William Oliveira), Luciano Juba e Denner (Giovanni); Labandeira (Fábio Alemão) e Vágner Love (Parraguez) Técnico: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Geovane Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Wesley Gasolina (Jajá), Willian Oliveira, Pedro Castro (Xavier) e Marquinhos Cipriano (Kaiki); Rafael Silva (Daniel Júnior), Lincoln (Edu) e Bruno Rodrigues Técnico: Paulo Pezzolano.