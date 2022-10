MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona retomou a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer o Celta de Vigo neste domingo (9) por 1 a 0, no Camp Nou, pela 8ª rodada da competição. O gol do jogo foi marcado por Pedri ainda no primeiro tempo.

Agora, a equipe catalã está com 22 pontos, empatada com o Real Madrid, mas leva a melhor nos critérios de desempate. Os times fazem o 'El Clásico' no próximo domingo (16), às 11h15, no Santiago Bernabéu. O Celta joga no mesmo dia, às 9h, contra a Real Sociedad.

O Barcelona começou o jogo pressionando muito mais o Celta de Vigo. O goleiro Marchesín, do Celta, teve de trabalhar em lances importantes de Raphinha e Ferrán Torres. Aos 16, um vacilo da defesa visitante permitiu ao Barça abrir o placar.

Gavi foi lançado por trás da zaga e cruzou a bola para o meio da área. O zagueiro Nuñez tentou cortar a bola de carrinho, mas só fez entregá-la para Pedri, que empurrou para o gol vazio.

O time catalão continuou pressionando enquanto os adversários subiram com Iago Aspas. Raphinha ainda pediu um pênalti aos 40, mas a arbitragem mandou o lance seguir.

No início do segundo tempo, o Celta foi rápido com Iago Aspas. Ele cruzou para Óscar Rodríguez livre dentro da grande área, mas ele não pegou bem na bola e mandou à esquerda do gol defendido por Ter Stegen.

Marchesín trabalhou em lances importantes para impedir que o Barça desgarrasse, como uma defesa em chute de Lewandowski aos 9. Dois minutos depois, Óscar Rodríguez aproveitou rebote de Ter Stegen, mas Piqué se atirou na bola, impedindo o gol.

Um grande lance para o Celta aconteceu aos 25. Iago Aspas rabiscou para cima da defesa catalã e mandou para Cervi, que chutou na trave. A bola subiu bastante e Larsen conseguiu cabeceá-la para o fundo da rede, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Aos 38, a equipe visitante chegou com perigo em chute forte de Iago Aspas, mas Ter Stegen conseguiu ser ágil na defesa. No rebote, os visitantes não aproveitaram e mandaram para fora.

Nos últimos instantes da partida, o Barcelona investiu em contra-ataques, enquanto o Celta tentava jogar a bola na grande área ou fazer alguma trama rápida, mas impedimentos dos jogadores de ataque, Ter Stegen e a defesa do Barça seguraram o ímpeto dos visitantes.