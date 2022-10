SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o América-MG fez os dois gols em 34 minutos para construir a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (9). O placar no Maracanã provocou vaias da torcida ao Tricolor no duelo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apostando na velocidade pelos lados, o Coelho precisou apenas de 20 segundos para ter uma grande chance de abrir o placar e de 4 minutos para balançar a rede, com Juninho. Aos 34 minutos, Matheusinho fez o segundo gol, que deu início as críticas do torcedor. O Flu voltou com mais iniciativa após o intervalo, porém não foi o suficiente para mudar a história do confronto.

Com o revés, o time carioca caiu para o quinto lugar na tabela, com 51 pontos. A equipe americana chega aos 45 pontos e se mantém na oitava colocação.

Com 20 segundos de jogo, o time mineiro mostrou que o embate não seria nada fácil para o Fluminense. Manoel foi desarmado na entrada da área, Everaldo roubou, e chutou cruzado para a defesa de Fábio. No rebote, Matheusinho teve mais uma oportunidade, mas a bola foi desviada para escanteio.

A pressão inicial pouco demorou para dar resultado e o gol aconteceu aos 4 minutos. Marlon ganhou pela esquerda, rolou para Felipe Azevedo ir ao fundo e cruzar para Juninho. O meio-campista teve espaço para girar e mandar no canto, sem chances para Fábio.

Aos 20 minutos, Cano avançou sozinho e fez o gol, mas estava impedido e o lance foi invalidado. A superioridade dos visitantes continuou e o placar foi ampliado aos 34'. Everaldo chuta, Matheusinho aproveita a sobra de fora da área para acertar uma bela finalização com a perna esquerda e marcar o segundo.

O time da casa voltou com três mudanças e outra postura do vestiário. Mais agressivo, o Tricolor chegou com perigo por três vezes em 11 minutos nos chutes de Cano e Nathan e na cabeçada de Martinelli. Aos 21', Cano ainda teve outra oportunidade, ao girar na área e bater no canto para a defesa de Cavichioli.

Com dores na panturrilha esquerda, Nino foi presa fácil para Everaldo, que ganhou na corrida, mas bateu mal para a sorte de Fábio. Na sequência, o defensor saiu de campo para a entrada de David Braz. Nos acréscimos, Samuel Xavier também sentiu uma lesão, mas precisou esperar até o apito final, já que não havia mais substituição disponível.

O embate seguiu morno até os 42', quando Vuaden foi ao monitor para analisar uma possível falta para expulsão de Ricardo Silva, mas optou por manter a marcação de campo e nada anotou.

O baile do América no primeiro tempo irritou os torcedores no Maracanã. Após o segundo gol do Coelho, os gritos de 'time sem vergonha' começaram a ecoar na arquibancada. Manoel, quando tocava na bola, era muito vaiado. Caio Paulista e Nino também ouviam críticas a cada passe. No final do segundo tempo, os gritos irônicos de 'olé' também ecoaram.

"O América está ganhando, a torcida tem que vaiar. Não vamos pedir para aplaudir. Vamos fazer nossa parte para virar esse jogo", comentou Ganso, ao SporTV, na saída de campo.

As duas equipes voltam a campo pela 32ª rodada da Série A. No sábado (15), às 20h30, o América-MG recebe o Fortaleza no Independência. Um dia depois, no domingo (16), às 19h, o Fluminense visita o Avaí na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 2 AMÉRICA-MG

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro - 31ª rodada

Data: 9 de outubro de 2022, domingo Horário: 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio da Janeiro (RJ)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Público: 21.623 pagantes (23.324 presentes)

Renda: R$ 630.095,00

Cartões amarelos: Nathan (FLU); Henrique Almeida, Everaldo, Juninho (AME)

Gols: Juninho, aos 4 minutos do primeiro tempo, e Matheusinho, aos 34 minutos do primeiro tempo

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino (David Braz), Manoel (Calegari) e Caio Paulista (Nathan); André, Martinelli e Ganso (Marrony); Matheus Martins (Willian), Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric (Zé Ricardo), Ricardo Silva, Éder, Marlon; Alê, Juninho e Matheusinho (Patric); Everaldo (Gustavo), Felipe Azevedo (Benítez) e Henrique Almeida (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini