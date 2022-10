SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coritiba bateu o Red Bull Bragantino, neste domingo (9), por 2 a 1, e se distanciou da zona de rebaixamento do Brasileiro. Pelo Coxa, o placar foi inaugurado por Alef Manga, aos 10 minutos do primeiro tempo, e Bruno Gomes, aos 13 minutos do segundo tempo. Werik Popó descontou para o time paulista aos 26 minutos do primeiro tempo.

O resultado distancia o Coritiba da zona de rebaixamento. O time paranaense ultrapassa o Ceará e fica em 15º, com 43 pontos, 4 mais que o Cuiabá, primeiro time do Z4. Já o Bragantino continua em 12º, com 38.

Na próxima rodada, o Bragantino recebe o Santos, enquanto o Coritiba joga fora de casa o clássico diante do Athletico.

A partida iniciou com a expulsão de Warley, aos 2 minutos, após uma entrada perigosa que foi comprovada pelo VAR. Mesmo com um a menos, o Coritiba não se abalou e com as mudanças do técnico Guto Ferreira e balançou as redes aos 10 minutos com um golaço de Alef Manga. Fabrício Daniel lançou para o jogador que dominou, cortou o zagueiro e tocou para o fundo do gol.

Com o placar desfavorável, o Bragantino foi em busca do empate e conseguiu aos 26 minutos. Werik Popó, em um belo lance individual deu um forte chute no canto. Placar em 1 a 1.

O gol da vitória do Coritiba aconteceu no segundo tempo. Aos 13 minutos, Bruno Gomes recebeu de Manga e com um chute no canto do goleiro ampliou em 2 a 1. Resultado que se manteve até o final do confronto.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2x1 BRAGANTINO

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e hora: 09/10/2022 - 18h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões vermelhos: Warley (Coritiba)

GOLS: Alef Manga, do Coritiba, aos 8 minutos do primeiro tempo, Popó, do Bragantino, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Bruno Gomes, do Coritiva, aos 12 minutos do segundo tempo

CORITIBA

Gabriel; Natanael (Matheus Alexandre), Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes (Juan Díaz), Trindade (Guillermo de los Santos) e Boschilia (Bernardo); Alef Manga), Fabrício e Warley. Técnico: Guto Ferreira

BRAGANTINO

Cleiton; Raul, Léo Realpe (Miguel), Natan e Ramon (Luan Cândido); Jadsom (Eric Ramires), Lucas Evangelista e Hyoran (Carlos Eduardo); Artur, Popó e Sorriso (Wellinton). Técnico: Maurício Barbieri