SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à guerra que acontece na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk mantém seu foco na disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Ucraniano. Para isso, os jogadores têm contado com um forte aliado: o técnico Igor Jovicevic. Em entrevista ao jornal "Marca", da Espanha, o croata afirmou entender a situação dos atletas e assumiu a faceta de 'psicólogo'.

"Eu tenho que equilibrar. Já é difícil se preparar para os jogos taticamente, ainda tem o psicológico. Todos no clube, incluindo os jogadores, têm família na zona de conflito. Eu sempre exijo o máximo, mas tenho que ser sensível ao que eles estão vendo. Não posso ignorar o que eles sentem. É emocionante o que essa equipe faz. Não sou ucraniano, mas os amo, sofro e me sinto um patriota ucraniano", afirmou.

Jovicevic viveu situação parecida quando era jogador. No começo da década de 90, o croata precisou deixar seu país por conta da Guerra Civil Iugoslava. O treinador também falou sobre a desvantagem da equipe em 'não ter casa' por conta dos constantes ataques russos.

"Somos uma equipe sem casa. Vamos de hotel em hotel. Eles perderam suas casas em Donetsk, foram de Lviv a Kharkiv, sempre em hotéis até se estabelecerem em Kiev. Lá eles reconstruíram suas vidas, compraram casas e tudo recomeçou. É uma desvantagem enorme, mas também nos une e nos torna mais fortes", disse.

Apesar de jogar o Campeonato Ucraniano no solo do próprio país, o Shakhtar não pode realizar jogos da Liga dos Campeões em casa por conta das questões de segurança. Sendo assim, a equipe tem mandando suas partidas na competição em Varsóvia, na Polônia.

Com quatro pontos após três rodadas, o time ocupa a segunda colocação do seu grupo no torneio continental, ficando atrás apenas do Real Madrid. O próximo jogo, inclusive, é contra a equipe espanhola. O duelo acontece nesta terça-feira (11), às 16h (de Brasília).

No Campeonato Ucraniano, o Shakhtar Donetsk é o atual vice-líder. O clube tem 13 pontos somados após cinco rodadas disputadas.