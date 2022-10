SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não fez uma grande partida e apenas empatou com o Atlético-GO, em Goiânia (GO), nesta segunda-feira (10). O 1 a 1 faz com que o time alviverde se mantenha invicto como visitante, e com que a vantagem para o vice-líder, o Internacional, chegue a dez pontos: 66 a 56. Na última rodada, a diferença era de 12 pontos.

O Atlético-GO, que briga na parte debaixo da tabela, ganhou um valioso ponto contra o melhor time da competição. Com 31, fica na 17ª posição e a um passo de deixar a zona de rebaixamento.

O Palmeiras abriu o placar aos três minutos do segundo tempo, após cruzamento de Scarpa, em escanteio, e cabeçada de Murilo. Aos 19, o Atlético-GO empata: Dudu do Atlético recebe um bom lançamento na direita e, com espaço, cruza rasteiro. Weverton espalma, e Shaylon estufa a rede no rebote.

O Palmeiras fez um bom primeiro tempo, mas também se expôs um pouco mais do que o seu habitual. Em dois lances, viu Gómez e Weverton salvarem chances claras. Mas também chegou perto de fazer o gol algumas vezes ?em especial com bom arremate de Scarpa, de longe, e cabeçada de Murilo à queima-roupa. Na segunda etapa, o Palmeiras abriu o placar, mas pareceu sentir o calor goiano e perdeu o ritmo. No final, jogou com bolas cruzadas na área, sem sucesso.

No movimentado e aberto primeiro tempo da partida, o Palmeiras teve um prejuízo grande pensando no clássico contra o São Paulo, no domingo (16). Rony levou o terceiro cartão amarelo após falta dura no meio-campo.

O Atlético deu espaço no primeiro tempo, mas teve duas chances agudas, em que a experiência dos alviverdes foi determinante para o gol não sair. Na segunda etapa, depois de ser vazado, o time goiano foi corajoso, empatou e insistiu. Mas também foi perdendo a força e, no final, se fechou para garantir o resultado.

ATLÉTICO-GO

Renan, Dudu, Wanderson, Gazal e Arthur Henrique (Shaylon); William Maranhão (Raldney), Marlon Freitas, Edson Fernando (Jorginho) e Wellington Rato; Luiz Fernando e Churín (Klaus). Técnico: Eduardo Souza

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Merentiel); Mayke (Wesley), Rony (Navarro) e Dudu (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)

Cartões Amarelos: Rony e Zé Rafael (PAL); William Maranhão, Edson Fernando e Jorginho (ATL)

Gols: Murilo (PAL), aos 3', e Shaylon (ATL), aos 19'/2ºT