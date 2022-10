LONDRES, REINO UNIDO (UOL-FOLHAPRESS) - Dentro da pista no GP do Japão, Max Verstappen teve outra vitória incontestável e se sagrou bicampeão com quatro corridas de antecipação na Fórmula 1. Mas as manchetes da categoria nos últimos dias foram tomadas por críticas e polêmicas relacionadas à Federação Internacional de Automobilismo, que cuida das regras do esporte.

Na segunda-feira, foi confirmado que a Red Bull de Verstappen estourou o teto orçamentário do ano passado, ainda que por uma quantia relativamente pequena. Os pilotos estão irritados com a falta de segurança andando na chuva em Suzuka. E as equipes perceberam que aprovaram uma regra que não estava escrita exatamente como deveria.

Estes são alguns dos assuntos do Ju Responde do GP do Japão, além dos motivos da dificuldade da F1 correr na chuva atualmente, de onde veio a vantagem tão grande de Verstappen e o desgaste de pneus acelerado de Charles Leclerc e o futuro da parceria Red Bull e Honda.