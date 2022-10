SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Zlatan Ibrahimovic está oficialmente no TikTok. O sueco de 41 anos anunciou nesta segunda-feira (10) que entrou para a plataforma e estreou com um vídeo mostrando treinos pesados, lances em campo e ostentação em uma lancha. A publicação já atingiu mais de sete milhões de visualizações antes mesmo de completar um dia no ar.

"TikTok, adivinha? Zlatan está aqui. Vamos fazer a diferença", disse Ibra. O vídeo tem 45 minutos de duração e indica os tipos de conteúdo que o jogador do Milan deve explorar em sua conta na rede social.

"O Ibra não chegou no TikTok, foi o TikTok que chegou no Ibra", brincou um usuário na plataforma.

O lendário atacante tem uma carreira marcada por lances plásticos e pela personalidade, assim como pela polêmica. O sueco é mais do que autoconfiante, costuma se referir a si mesmo na terceira pessoa e não economiza na ostentação. Tanto que ele completou 41 anos na semana passada e se deu duas Ferraris de presente.

Atualmente, Ibra está longe dos gramados enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho. A expectativa é que ele retorne no início de 2023. Apesar da idade avançada, o centroavante continua em ótima forma física e foi peça importante de sua equipe na conquista do Campeonato Italiano da temporada passada.

Ele está em sua terceira passagem pelo Milan. A primeira foi entre agosto de 2010 e junho de 2011, quando esteve emprestado à equipe pelo Barcelona. Após o final do vínculo, ele foi comprado em definitivo pelo clube italiano e permaneceu até ser vendido ao PSG em julho de 2012. Após passagens por Manchester United e Los Angeles Galaxy, ele retornou a Milão em 2020.