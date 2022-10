SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O pai de Arturo Vidal, Erasmo, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (11) em um clube de hipismo em Santiago, no Chile.

A imprensa chilena noticia que foi uma parada cardiorrespiratória, mas a causa ainda não foi confirmada.

Ainda de acordo com relatos das mídias locais, o incidente teria ocorrido por volta das 8h30 (horário local). Ele teria sido atendido por médicos do clube e por uma ambulância, sem sucesso.

Erasmo tinha 62 anos e frequentava o Clube Hípico, onde o meia do Flamengo tem alguns cavalos que competem em corridas.

O clube carioca usou suas redes sociais para lamentar a morte do pai de Vidal.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Erasmo Vidal, pai do nosso atleta Arturo Vidal. Desejamos força neste momento difícil e seguimos juntos!", escreveu em seu Twitter.

O Flamengo enfrenta o Corinthians amanhã (12), na Neo Química Arena, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. A lista com os jogadores relacionados para a partida será divulgada às 14h -horário que a delegação sai do Ninho do Urubu para embarcar para São Paulo.

