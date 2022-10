SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gols decisivos, comemorações marcantes e uma personalidade forte, muitas vezes provocadora, como nos velhos tempos de atacantes irreverentes, são traços da atuação nos gramados de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Por tudo o que já fez e representa no Flamengo, ele é um dos personagens mais midiáticos do futebol brasileiro atualmente. E, em decisões, os cortes de cabelo do atleta sempre chamam atenção.

Seja loiro, dread ou até roxo, o atacante sempre gera uma expectativa quando se trata do estilo que será adotado nas finais que disputa pelo Rubro-Negro. Nesta quarta-feira (12), por exemplo, no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians, na Neo Química Arena, há um mistério no ar se o jogador manterá os cabelos longos e descoloridos adotados mais recentemente ou virá com uma mudança radical.

Como de costume, o camisa 9 mantém o suspense sobre o assunto, embora nas redes sociais muitos torcedores estejam solicitando o retorno do visual loiro com os cabelos mais curtos, que estatisticamente é mais vitorioso e que teve seu ápice na final da Libertadores de 2019, contra o River Plate (ARG), quando foi o herói do titulo ao fazer os dois gols da vitória por 2 a 1, em Lima (PER).

Abaixo a reportagem relembra os estilos adotados por Gabigol em todas as decisões que ele disputou com a camisa do Flamengo, dois mais ousados aos mais "comportados".

'QUANDO ESTÁ LOIRO, ESQUECE!'

Gabigol não gosta de manter o mesmo visual por muito tempo, mas no que depender da maioria dos torcedores rubro-negros, o corte preferido é o loiro, curto e raspado nas laterais. Foi com ele que o atacante conquistou a maioria dos campeonatos pelo Flamengo, alguns sendo totalmente decisivo e protagonista.

Além da final da Libertadores, em Lima, o camisa 9 também esteve com este estilo nos títulos cariocas de 2019, sobre o Vasco, e de 2021, diante do Fluminense, ocasião em que fez três gols somando os dois jogos da decisão.

Ele também repetiu o visual na conquista da Supercopa do Brasil 2020, sobre o Athletico-PR, onde fez um gol na vitória por 3 a 0.

No título brasileiro de 2019, Gabigol também estava com o estilo loiro e curto, mas na ocasião, o Flamengo não chegou a ter um jogo "decisivo" para a conquista, uma vez que se tornou campeão no dia seguinte ao título da Libertadores, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio e não tinha mais condições matemáticas de alcançar o Rubro-Negro.

MAS JÁ PERDEU COM VISUAL LOIRO

Gabigol, porém, não viveu somente momentos de alegrias em finais quando esteve com o visual loiro. Na decisão da Libertadores de 2021, por exemplo, ele estava com esse estilo de corte quando o Flamengo perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, em Montevidéu (URU), e ficou com o vice-campeonato.

Na ocasião, o camisa 9 chegou a balançar a rede empatando o jogo para o Rubro-Negro, mas Deyverson, na prorrogação, deu a vitória ao Alviverde após falha do volante Andreas Pereira.

DREADS

Outro estilo que, vez por outra, Gabigol gosta de adotar são os dreads, que foram impulsionados, principalmente, quando ele se lançou no mundo do rap com o codinome de "Lil Gabi". Ele esteve assim, por exemplo, no título da Supercopa do Brasil de 2021, quando o Flamengo derrotou o Palmeiras nos pênaltis. Na ocasião, a partida terminou empatada em 2 a 2 no tempo regular, com o atacante tendo feito um dos gols rubro-negros.

O camisa 9 também esteve com este visual no título carioca de 2020. No entanto, ele só participou do jogo de ida da decisão, vencido por 2 a 1 sobre o o Fluminense, já que foi expulso no fim da partida e ficou suspenso do duelo da volta, onde o Flamengo venceu por 1 a 0 e ficou com a taça.

CABELO ROXO

O cabelo roxo ficou marcado pelo título brasileiro de 2020, quando o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, na última rodada da competição, mas ficou com a taça por conta do empate do Internacional com o Corinthians, no Beira-Rio.

PLATINADO

O visual mais, digamos, impactante, talvez tenha sido o platinado, quase grisalho, adotado no título da Recopa Sul-Americana de 2020, sobre o Independiente Del Valle. Na ocasião, Gabigol fez um gol no jogo da volta, no Maracanã, na vitória por 3 a 0. Na ida, no Equador, o Flamengo havia empatado em 2 a 2.

ESTILO RECATADO NÃO DEU SORTE

Quando o Flamengo foi enfrentar o Liverpool na final do Mundial de Clubes de 2019, Gabigol surpreendeu ao adotar um estilo mais recatado, mantendo seu cabelo no tom preto original, assim como sua barba, como utilizava nos tempos de Santos.

O camisa 9, porém, frustrou as expectativas após ser o protagonista do título da Libertadores, e teve uma atuação discreta na derrota por 1 a 0 para os ingleses em Doha, no Qatar.

CABELOS MAIS LONGOS

Este ano Gabigol tem adotado um corte com cabelos descoloridos e mais longos, reforçados com uma tiara para segurá-los. Foi com este visual, por exemplo, que ele enfrentou o Atlético-MG na final da Supercopa do Brasil, em fevereiro. Na ocasião, o atacante fez um gol no empate em 2 a 2 no tempo normal, mas o Flamengo acabou perdendo nos pênaltis e ficou com o vice.

E QUEM FAZ OS CORTES DE GABIGOL?

O grande responsável por fazer as mutações no visual de Gabigol se chama Geovani, mais conhecido em seu ramo como "Vani du Corte". Através dos ex-jogadores rubro-negros Lucas Silva e Gérson, ele foi convidado para cortar o cabelo dos jogadores do Flamengo no centro de treinamento Ninho do Urubu em 2019 e, desde então, se tornou o barbeiro oficial dos atletas do clube.

Ao ser questionado sobre quem dá "mais trabalho", ele não tem dúvidas em afirmar que se trata de Gabigol.

"Primeira vez que cortei o cabelo dele, ele estava com um corte americano. Agora ele está com um moicano, daqui a pouco é trança... É o cara que muda mais", disse ao Globo Esporte, da TV Globo, em janeiro deste ano.

SÓSIA 'SOFRE' COM AS MUDANÇAS

Quem é "afetado" diretamente com as constantes mudanças de Gabigol é o carioca Jeferson Salles, popularmente conhecido como "Gabigol da Torcida", o sósia do atacante do Flamengo que, hoje em dia, possui quase 300 mil seguidores no Instagram.

Toda vez que o camisa 9 muda o visual, Salles o acompanha e imita o corte. Seu barbeiro se chama Vinícius Mello e, vez por outra, aparece nas postagens dos sósias fazendo encenações com as esquetes do personagem.

Recentemente, Gabigol da Torcida se candidatou a deputado federal pelo PTB-RJ, mas seu resultado nas urnas foi frustrante com apenas 1.842 votos, não conseguindo se eleger.